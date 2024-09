Mann soll nach Klingelstreich in die Luft geschossen haben

Als Reaktion auf einen Klingelstreich soll ein Mann in Maintal (Main-Kinzig-Kreis) aus einem Wohnhaus gekommen sein und in die Luft geschossen haben. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben am Freitagabend zunächst wegen Schussgeräuschen auf dem Parkplatz eines Geschäfts verständigt. Bei Eintreffen vor Ort hätten Zeugen dann von dem Vorfall berichtet.

Als die Beamten den mutmaßlichen Schützen mit der Tat konfrontierten, bestätigte dieser, eine Gruppe auf den Klingelstreich angesprochen zu haben. Die Abgabe von Schüssen stritt er aber ab. Vor Ort seien jedoch Patronenhülsen gefunden und sichergestellt worden, hieß es von der Polizei.