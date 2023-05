Schuldenstreit

vor 32 Min.

USA wenige Tage vor dem Zahlungsausfall: Joe Bidens letzte Dollar

Plus Das Geld in der US-Staatskasse reicht nur noch für wenige Tage. Anfang Juni droht der weltgrößten Volkswirtschaft erstmals ein Zahlungsausfall mit dramatischen Folgen.

Von Karl Doemens

Die Stimmung scheint bestens zu sein. Jedenfalls bei den Republikanern im Washingtoner Kongress. Während die USA als größte Volkswirtschaft der Welt mit Riesenschritten in Richtung eines beispiellosen Finanzkollapses treibt, erlaubte sich Kevin McCarthy, der Sprecher des Repräsentantenhauses, am Dienstag ein kleines Späßchen: Er bot in der wöchentlichen Fraktionssitzung seinen benutzten Lippenpflegestift zur Versteigerung an – mit Kirschgeschmack.

Augenzeugen berichten von mehreren Geboten. Doch das Rennen machte die rechtsextreme Abgeordnete Marjorie Taylor Greene. Sie wird nach eigenen Angaben 100.000 Dollar in die Wahlkampfkasse der Republikaner zahlen. So viel darf in Amerika eine politische Ego-Show und die Zusage eines spendenfördernden Besuches des Parteiführers im heimischen Wahlkreis schon einmal kosten.

