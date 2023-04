Wüst entschuldigt sich für Abi-Panne: "Darf nicht passieren"

Wegen einer Technikpanne wird in NRW eine Abitur-Klausur verschoben. Regierungschef Wpst bittet um Entschuldigung. Die Aufklärung sei bereits angestoßen.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU) hat sich für die schwere Technikpanne zum Start des Abiturs 2023 in NRW bei Abiturientinnen und Abiturienten, Eltern, Lehrkräften und weiteren Betroffenen entschuldigt. "Dass die Abiturprüfungen in NRW verschoben werden müssen, darf nicht passieren - ganz gleich, woran es gelegen hat", schrieb Wüst auf Twitter.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Jetzt müsse sichergestellt werden, dass alle ihre Prüfungen "unter bestmöglichen Bedingungen" ablegen könnten. "Die Schülerinnen & Schüler haben ein Recht auf gute und faire Bedingungen für ihr Abitur", betonte der Regierungschef. Darauf liege der Fokus, und daran werde "unter allen Anstrengungen gearbeitet".

Derweil kann der nächste Prüfungstermin in weiteren Fächern eingehalten werden. Der Download der schriftlichen Abituraufgaben für die Prüfungen am Donnerstag (20. April) "verläuft reibungslos", teilte das Schulministerium am Mittwoch auf Twitter mit. Die Prüfungen könnten "wie geplant stattfinden".

Am Donnerstag stehen laut Ministerium schriftliche Abi-Prüfungen in Kunst, Musik, Geografie, Erziehungswissenschaft, Geschichte, Geschichte/Sozialwissenschaften, Philosophie, Psychologie, Recht, Sozialwissenschaften, Soziologie, Volkswirtschaftslehre, Religion und Sport an.

Wüst forderte eine "gründliche Untersuchung der Vorgänge". Es sei gut, dass Schulministerin Dorothee Feller (CDU) die Aufklärung bereits angestoßen habe, damit sich so etwas nicht wiederhole.

Die für Mittwoch in mehreren Fächern geplanten Abiturklausuren in NRW waren wegen massiver technischer Probleme am Dienstagabend kurzfristig auf diesen Freitag verschoben worden. Es hatte erhebliche Probleme beim Herunterladen der Aufgaben von einem Server gegeben. Feller hat sich ebenfalls für die Panne entschuldigt.

(dpa)