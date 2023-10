Bund der Steuerzahler stellt heute Schwarzbuch zu Steuerverschwendung vor

Jedes Jahr prangert der Bund der Steuerzahler Fälle an, in denen nach Ansicht des Vereins öffentliche Gelder verschwendet wurden. Heute wird das neue Schwarzbuch vorgestellt.

Nicht immer werden Steuergelder sinnvoll verwendet. Kuriose Investitionen, ausufernde Bauprojekte, Imagepflege in der Politik: Wofür in Deutschland nach Ansicht des Bundes der Steuerzahler am unnötigsten Steuergelder draufgehen, veröffentlicht der Verein einmal jährlich in seinem Schwarzbuch.

Auch heute macht der Bund der Steuerzahler wieder eine Liste mit Fällen öffentlicher Steuerverschwendung publik. Um welche Fälle es sich in der 51. Ausgabe des Schwarzbuchs "Die öffentliche Verschwendung" handelt, wird am Vormittag bekannt.

Schwarzbuch der Steuerverschwendung 2023/2024: 51. Ausgabe

2022 hatten es mehr als 100 Fälle auf die Liste geschafft. Eine Verschwendung öffentlicher Gelder, die die Verfasser in Bayern beklagten: In Traunstein erhielt eine Brücke eine Fußbodenheizung, damit im Winter das Eis schneller auftaucht. Was dabei allerdings nicht bedacht wurde: Die Stromkosten für die Beheizung. Diese schnellten in der Stadt in die Höhe. Aus Regensburg landete ein Fall auf der Liste, in dem eine öffentliche Toilette für rund 900.000 Euro umgebaut wurde.

Auch zwei Fälle aus Augsburg waren im vergangenen Jahr dabei: Die sogenannten Überstundenaffäre des ehemaligen Augsburger Baureferenten Gerd Merkle und die Begrünung mit teurem Rollrasen der Straßenbahntrasse im Süden der Stadt.

Ziel des Vereins ist nach eigenen Angaben, die Verschwendung von Steuereinnahmen zu stoppen und Steuern und Abgaben zu senken. Den Bund der Steuerzahler gibt es seit rund 70 Jahren. (mit dpa)

