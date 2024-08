Mann angegriffen - Sohn wegen versuchten Totschlags in Haft

Ein 29-Jähriger soll in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) seinen Vater angegriffen und mit Tritten und Schlägen lebensgefährlich verletzt haben. Der Mann sitzt seit Mittwoch wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in Haft, wie ein Polizeisprecher sagte. Er soll den Vater am Montag in der gemeinsamen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus unvermittelt angegriffen haben.

Das 59-jährige Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Dienstag wurde der Sohn festgenommen. Warum es zu dem Angriff kam, blieb zunächst unklar.