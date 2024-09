20-Jähriger bei Kirmes-Auseinandersetzung schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung auf einer Kirmes in Breitenbach am Herzberg (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) ist in der Nacht zu Samstag ein 20-Jähriger schwer verletzt worden.

Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen von Kirmesbesuchern seien auch scharfe Gegenstände zum Einsatz gekommen, teilte die Polizei mit. Um was für Gegenstände genau es sich gehandelt habe, sei noch unbekannt.

Der verletzte Mann wurde in eine Klinik eingeliefert, Lebensgefahr bestehe aber nicht. Die Polizei nahm insgesamt sechs Männer fest, sie ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.