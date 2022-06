Selenskyj bei G7-Gipfel: Beratungen über Hungersnot und Waffenlieferungen an Ukraine

Hungersnot, Klimakrise und natürlich der Ukraine-Krieg: Schwere Themen beschäftigen die Staats- und Regierungschefs der G7 in Elmau. Am Montagmorgen soll Selenskyj auf dem Gipfel sprechen – und womöglich Waffenlieferungen fordern.

Es war das Thema, das den ersten Gipfeltag des G7-Treffens dominierte: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Nun darf der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj selbst das Wort ergreifen. Am Montagvormittag wird er nach Elmau zugeschaltet. Sein Ziel: Schnellere Waffenlieferungen.

Schon am Wochenende hatte er seine Forderungen wiederholt, mehr Militärhilfe für sein Land zu bekommen. Seine Rede vor den G7 hält er unter bedrohlichen Umständen: Erstmals seit drei Wochen wurde die Hauptstadt Kiew am Wochenende wieder mit Raketen beschossen. Russland gelang es außerdem nach wochenlangen Gefechten die Großstadt Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine zu erobern.

Hungersnot, Waffenlieferungen, Klimaschutz: G7-Chefs diskutieren bis Dienstag in Elmau

"Wir brauchen eine schlagkräftige Luftverteidigung - modern, voll wirksam", sagte Selenskyj in der Nacht zum Montag in seiner täglichen Videoansprache. Jede Verzögerung von Waffenlieferungen an die Ukraine sei eine Einladung an Russland, weiter zuzuschlagen, so der ukrainische Präsident. Die G7-Länder würden gemeinsam über genügend Potenzial verfügen, "um die russische Aggression gegen die Ukraine und Europa zu stoppen", so Selenskyj.

Am ersten Gipfeltag hatten die G7-Staaten ihre Geschlossenheit im Kampf gegen den russischen Krieg betont. "Uns eint der Blick auf die Welt, uns eint auch der Glaube an die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD). Es sei wichtig, entschlossen und geschlossen zu handeln. Mit einem Importverbot für russisches Gold kündigten die G7 bislang eine Verschärfung der Sanktionen an.

G7-Gipfel 2022: Staaten sagen Ukraine Unterstützung zu

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beteuerte am Abend in Fernseh-Interviews, dass die Runde die Ukraine so lange unterstützen würde, wie es nötig sei. "Denn das ist hier eine Frage, die uns alle in den Demokratien angeht. Die Autokraten dieser Welt beobachten sehr genau, was geschieht - und umso wichtiger ist es, dass wir als Demokratien die tapfere Ukraine unterstützen." Von der Leyen nimmt gemeinsam mit EU-Ratschef Charles Michel als Vertreter der Europäischen Union an dem dreitägigen Gipfeltreffen in Elmau teil.

Nach dem Gespräch mit Selenskyj soll der Beratungskreis erweitert werden: Zu den G7 kommen dann ab Mittag die Staats- und Regierungschefs der Gastländer Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien. In dieser größeren Runde soll über die Klimakrise und Gesundheitsfragen gesprochen werden. Dabei strebt Scholz einen internationalen Klimaclub an, dessen Kern die G7-Staaten bilden sollen. Dieser soll dazu dienen, die internationale Klimapolitik stärker abzustimmen. So soll auch verhindert werden, dass Länder, die sich an strengere Vorgaben halten und das Klima mehr schützen, unter Wettbewerbsnachteilen leiden.

Ein weiteres Thema auf dem G7-Gipfel sind Hungersnöte – nicht zuletzt wegen des Ukraine-Krieges. Laut dem Welternährungsprogramm stehen 50 Millionen Menschen weltweit kurz vor einer Hungersnot. Als katastrophal gilt die Lage in Äthiopien, Nigeria, dem Südsudan, dem Jemen, Afghanistan und Somalia. Hier droht 750.000 Menschen der Hungertod.

Der Krieg verschlimmert diese Lage, denn: Die Ukraine und Russland sind die größten Weizen-Exporteure weltweit. Ein Drittel des globalen Bedarfs decken sie normalerweise ab. Doch Export ist derzeit nicht möglich, denn Russland blockiert die ukrainischen Häfen. Bei diesen Beratungen wird auch der UN-Generalsekretär Antonio Guterres zugeschaltet.

Bis Dienstag dauert der Gipfel der sieben wichtigsten demokratischen Industriestaaten. Zu ihnen gehören Deutschland, die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan. Der Gipfel ist von zahlreichen Demonstrationen begleitet. Es gab Ausschreitungen. Tausende Polizisten sind seit Wochen im Einsatz.