Senatswahl USA 2022: Termin, Ablauf und Prognose der Midterms

Zwei Jahre ist Joe Biden erst im Amt – schon könnte er zu einer "lame duck" werden. Bei den Zwischenwahlen im November 2022 droht den Demokraten der Verlust ihrer knappen Mehrheit. Wie gewählt wird, was das bedeutet und wie die Prognosen lauten – ein Überblick.

Der Countdown läuft: Im November 2022 wird in den USA gewählt – die Midterms stehen vor der Tür. Doch was wird da eigentlich gewählt und was bedeutet die Wahl für die amerikanische Politik? Alle Infos zur Wahl in den Staaten.

"Midterms" und "Primaries": Was ist das?

Am 8. November 2022 ist es soweit: In den USA finden die "Midterms" ("Zwischenwahlen") statt, die auch als Halbzeitwahlen bezeichnet werden. Zwei Jahre nach der Wahl des US-Präsidenten und zwei davor. An diesem Tag wählen die Amerikaner ein neues Repräsentantenhaus sowie Teile des Senats neu. Zuvor finden aber in allen 50 Bundesstaaten Vorwahlen statt – die sogenannten "Primaries". Hier bestimmen Demokraten und Republikaner, welche Kandidaten sie überhaupt ins Rennen schicken. Den Auftakt der "Primaries" haben am 3. Mai Ohio und Indiana gemacht. Die letzten Vorwahlen finden am 13. September in New Hampshire statt.

Außerdem werden im November auch in 36 Bundesstaaten die Gouverneure neu gewählt. Sie sind die Staats- und Regierungschefs der Bundesstaaten. Auch hierfür gibt es Vorwahlen der beiden Parteien, die zwischen dem 1. März (Texas) bis zum 20. September (Massachusetts) stattfinden.

Kongresswahlen USA 2022: Ablauf der Wahlen und was gewählt wird

Der amerikanische Kongress besteht aus Senat und Repräsentantenhaus. Beide werden im November 2022 neue Mitglieder bekommen.

Dabei wird das Repräsentantenhaus komplett neu gewählt – 435 Sitze gilt es zu besetzen. Die Abgeordneten werden per Direktwahl in ihrem Wahlbezirk für zwei Jahre gewählt. In diesem Jahr wird erstmals die Sitzverteilung gemäß dem United States Census 2020 erfolgen. Deshalb wurden alle Wahlbezirke neu zugeschnitten. Momentan haben die Demokraten die Mehrheit der Sitze: 221 Abgeordnete. Die Republikaner kommen aktuell auf 209 Sitze. Fünf weitere Sitze sind vakant – sie werden bei Sonderwahlen im Juni und August neu besetzt. Die Gewinner der Sonderwahlen haben allerdings vorerst nur wenige Monate einen Sitz inne: Sie beenden lediglich die Amtszeit ihrer Vorgänger im 117. US-Kongress. Diese dauert bis Januar 2023.

Der amerikanische Senat wird in diesem Jahr nur zu einem Drittel neu besetzt: 35 der 100 Senatssitze stehen zur Wahl. Derzeit werden von diesen 35 Sitzen 14 von Demokraten und 21 von Republikanern gehalten – die Republikaner müssen also hier ihre Mehrheit verteidigen. Die Senatoren repräsentieren einen Bundesstaat, indem sie auch antreten. Von den dort lebenden Wahlberechtigten werden sie auf sechs Jahre direkt gewählt.

Wer einzieht, gehört dem 118. Kongress an.

Von den 36 Gouverneursposten, die vakant werden, gehören derzeit 16 den Demokraten und 20 den Republikanern.

Senatswahl USA 2022: Prognosen zu den Midterms 2022

Derzeit werden von den Republikanern 20 Gouverneure gestellt. Die Demokraten stellen deren 16. Bei den Midterm gelten neun Gouverneursposten als stark umkämpft. Die der folgendenden Bundesstaaten:

Arizona

Georgia

Maine

Michigan

Minnesota

New Mexico

Nevada

Pennsylvania

Wisconsin

Im Repräsentantenhaus haben die Demokraten derzeit noch eine knappe Mehrheit, im Senat ist diese sogar noch dünner. Derzeit erscheint es als wahrscheinlich, dass die Mehrheiten zu Gunsten der Republikaner kippen. Bis zu den Midterms 2022 kann aber noch viel passieren.

US-Zwischenwahlen: Das bedeuten sie für Joe Biden

Der amtierende US-Präsident Joe Biden hatte es in seiner bisherigen Amtszeit nicht leicht: Seine Beliebtheit sinkt und sinkt. Im Juni 2022 erreichte sie ihren Tiefpunkt: Nur noch 39 Prozent der US-Bürger waren laut einer Umfrage des überparteilichen NORC Center for Public Research der Universität Chicago zufrieden mit Bidens Leistung. Nur rund zwei von zehn Befragten sagten bei der Umfrage, dass sich die USA in die richtige Richtung bewege.

Mit dem schwindenden Rückhalt in der Bevölkerung schmälert sich auch seine Beliebtheit in seiner eigenen Partei. Ein schwaches Ergebnis bei der Wahl im November würde den Präsident extrem schwächen. Strafen ihn die Wähler für seine Politik ab, sprich: verlieren die Demokraten ihre knappe Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses, wäre Biden eine "lame duck" – zur lahmen Ente.

Innenpolitisch würde es ihm bei einer Dominanz der Republikaner noch schwerer Fallen, seine Vorhaben durchzusetzen. Das gilt insbesondere für den amerikanischen Haushalt, den der Kongress inne hat. Er wäre für seine restliche Amtszeit quasi politisch gelähmt. Derzeit spricht eine Menge dafür – eindeutige Tendenzen gehen jedoch noch nicht aus Umfragen hervor.

Midterms in den USA 2022: Gelingt Donald Trump sein politisches Comeback?

Dabei tritt auch ein altbekanntes Gesicht wieder auf die politische Bühne: Der abgewählte EX-US-Präsident Donald Trump (Republikaner) will bei den Midterms ein indirektes politisches Comeback geben. Er wird zwar nicht selbst zu wählen sein, unterstützt aber zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten der Republikaner. Wenn diese erfolgreich sein sollten, dann würde Trump mehr politischen Einfluss daraus schöpfen können.

2024 könnte Trump wieder für das Amt des US-Präsidenten kandidieren. Für eine Wiederwahl zum Präsidenten ist ein Erfolg bei den Zwischenwahlen im November 2022 allerdings von großer Bedeutung. Das gilt im besonderen Maße, nachdem Trump durch FBI-Ermittlungen unter Druck geraten ist.