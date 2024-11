Vater soll Tochter missbraucht und Fotos verbreitet haben

Ein Vater aus Oberbayern soll seine Tochter sexuell missbraucht und Fotos davon im Internet geteilt haben. Der 40-Jährige sitze inzwischen in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Demnach war die australische Polizei auf die Aufnahmen im Darknet aufmerksam geworden und ermittelt, dass diese offenbar im laufenden Jahr in Deutschland erstellt worden waren. Über das Bundes- und das Landeskriminalamt wurde der Fall demnach an die Kripo Weilheim weitergegeben.

Bei einer Durchsuchung am Freitag im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hätten Ermittler unter anderem einen Laptop, ein Tablet und diverse Speichermedien sichergestellt. Der 40-Jährige sei festgenommen worden.

Bei der Vernehmung habe der Vater zugegeben, seine Tochter sexuell missbraucht und eine «hohe Anzahl» von Aufnahmen davon verbreitet zu haben. Der Mann sitzt demnach unter anderem wegen des Verdachts auf schweren sexuellen Kindesmissbrauch sowie Herstellung und Verbreitung kinderpornografischen Materials in Untersuchungshaft. Ermittelt werde in dem Fall weiter.