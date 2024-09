Wiesn-Besucher filmt Frau mit Handy unter den Rock

Ein Mann hat auf dem Oktoberfest einer Frau mit seinem Handy unter den Rock gefilmt. Die 32-Jährige hatte den Mann am Mittwochabend dabei beobachtet, wie er sein Handy unter ihren Rock legte, wie die Polizei mitteilte. Als der 51-Jährige das Telefon wieder an sich nahm, sprach die Frau ihn an und schaute sein Handy durch. Dabei fand sie mehrere Videos, auf denen sie von unten zu sehen war und rief die Polizei.

Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und stellten sein Handy sicher. Er wurde wegen der Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen angezeigt. Nachdem er eine sogenannte Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich bezahlt hatte, wurde er wieder entlassen.

Das sogenannte Upskirting, also das heimliche Filmen oder Fotografieren unter den Rock oder in den Ausschnitt (Downblousing) ist in Deutschland seit 2021 eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bestraft werden.