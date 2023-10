Familie von Shani Louk: Von der Hamas entführte 22-Jährige ist tot

Vor mehreren Wochen wurde Shani Louk auf einem Festival in Israel von den Hamas entführt. Jetzt gab ihre Mutter bekannt, dass die 22-Jährige tot ist.

Wochenlang wurde Shani Louk vermisst, jetzt herrscht offenbar traurige Gewissheit: Die 22-Jährige ist tot, wie ihre Mutter Ricarda Louk bekannt gab. Sie hätte die Information vom israelischen Militär erhalten, sagte sich der Deutschen Presse-Agentur. Die junge Frau war am 7. Oktober auf einem Festival im Süden Israels in der Nähe des Gazastreifens entführt worden. Ihre Mutter sei informiert worden, dass ihre Tochter gestorben sei. "Leider haben wir gestern die Nachricht bekommen, dass meine Tochter nicht mehr am Leben ist." Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht.

Shani Louks Leiche noch nicht gefunden

Shani Louks Leiche sei zwar noch nicht gefunden worden, man habe aber einen Splitter eines Schädelknochens gefunden und daran eine DNA-Probe gemacht. Das erforderliche Vergleichsmaterial hätten die Eltern schon vor längerer Zeit zur Verfügung gestellt. Die Mutter geht davon aus, dass ihre Tochter bereits seit dem 7. Oktober tot ist – möglicherweise sei sie bei dem Terrorüberfall durch einen Schuss in den Schädel getötet worden.

Die Mutter hatte Shani Louk anhand körperlicher Merkmale und Tattoos in einem Video erkannt, in dem die junge Frau halbnackt und schwer verwundet auf einem Truck der Hamas-Terroristen liegt. Sie soll später in einem Krankenhaus im Gazastreifen behandelt worden sein.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Shani Louk offenbar tot: Hamas-Geisel hatte Verwandtschaft in Ravensburg

Wie der SWR berichtet, hat die Mutter verwandtschaftliche Beziehungen nach Ravensburg. Und in Baden-Württemberg gebe es noch weitere Verwandte der Familie im oberen Neckartal. Laut Spiegel hat die 22-Jährige nie in Deutschland gelebt, war aber mehrfach zu Besuch bei ihren Großeltern in Ravensburg in Baden-Württemberg. Ihre Mutter, eine Katholikin, die später zum Judentum konvertierte, war demnach nach Israel ausgewandert. Ihr Vater sei Israeli. Die Familie lebe etwa 80 Kilometer vom Gazastreifen entfernt.

Lesen Sie dazu auch