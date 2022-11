Machen Klimakonferenzen überhaupt Sinn?

Plus 110 Staatschefs fliegen zum Klimagipfel nach Ägypten. Aktivistin Luisa Neubauer hat sich für eine Odyssee entschieden, um CO2 zu sparen. Aber wozu das Ganze?

Luisa Neubauer hastet durch Belgrad und ist dabei hörbar kurzatmig. Deutschlands führende Klimaaktivistin kommt gerade aus einem Revolutionszentrum, gleich folgt ein zweites Treffen. Dazwischen bedauert sie auf Twitter den Hirntod einer Berliner Radfahrerin, der in Zusammenhang mit Straßenblockaden der „Letzten Generation“ gebracht wird, soll dieses Telefoninterview hier geben, und ja, überhaupt, Belgrad, diese Reise.