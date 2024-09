Wie sich der Bundestag vor Spionage schützt

Zwischen Brandenburger Tor und Museumsinsel unweit des Hotels Adlon liegt das Otto-Wels-Haus. Einige Bundestagsabgeordnete haben direkt an der berühmten Prachtstraße „Unter den Linden“ ihr Büro. Einer von ihnen ist Frank Schwabe, SPD-Abgeordneter aus Recklinghausen. Seit geraumer Zeit schimmert das Licht in seinem Büro blau. Anti-Spy-Folie klebt an seinem Fenster. Denn auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht ein sowjetischer Palast, die russische Botschaft.

