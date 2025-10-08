Welche Rolle kann die Bundeswehr bei der Drohnenabwehr spielen?

Nach den Drohnensichtungen über dem Münchner Flughafen rüstet Bayern auf. Als erstes Bundesland wird es Polizeidrohnen bewaffnen. Diese sollen im Notfall andere Drohnen abschießen können. Die entsprechenden Änderungen des Polizeiaufgabengesetzes hat das Kabinett am Dienstag auf den Weg gebracht. Der Landtag könnte sie noch in diesem Jahr beschließen.

Ministerpräsident Markus Söder sprach von einer zentralen Herausforderung für die nächsten Monate und Jahre. „Es besteht kein Anlass zur Panik, aber zur Vorsicht“, sagte der CSU-Chef. Für ihn steht fest: „Abschießen statt Abwarten muss im Endeffekt die Konsequenz lauten.“

Jede Dienststelle der Bereitschaftspolizei soll mit Einheiten zur Drohnenabwehr ausgestattet werden

Nach den Plänen der Staatsregierung soll in Bayern die Bereitschaftspolizei die Drohnenabwehr übernehmen und dafür deutlich besser ausgerüstet werden. Laut Innenminister Joachim Herrmann ist geplant, jede Dienststelle der Bereitschaftspolizei mit Einheiten zur Drohnenabwehr auszustatten.

Zudem soll die Polizei auch eigene Drohnen entwickeln. In Erding gibt es bereits eine Einrichtung der Bundeswehr, die in Zusammenarbeit mit privaten Firmen an neuen Drohnen beziehungsweise Methoden zur Abwehr arbeitet. Bayerns Polizei soll sich künftig daran beteiligen.

Bundeskabinett beschäftigt sich mit der Drohnen-Abwehr

An diesem Mittwoch wird sich auch das Bundeskabinett mit der Drohnenabwehr befassen. Konkret will man die Änderung des Bundespolizeigesetzes durchwinken, damit zumindest die Bundespolizei künftig Drohnen abfangen und bekämpfen darf. Noch nicht auf der Tagesordnung steht die Anpassung des Luftsicherheitsgesetzes, wodurch auch die Bundeswehr zum Drohnenkampf im Inneren ermächtigt würde. Das soll allerdings bald folgen.

Strittig bleibt hier die rechtliche Frage: Noch Anfang des Jahres war die Union selbst davon ausgegangen, dass hierfür das Grundgesetz geändert werden müsste – jetzt soll es auch ohne diesen Schritt gehen. Hintergrund: Die Bundeswehr hat den Auftrag, das Land gegen Angriffe zu verteidigen. Der Einsatz im Inland ist auf Katastrophenhilfe begrenzt.

Um die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag für eine Grundgesetzänderung zu bekommen, wäre die Regierung auf Stimmen aus der Opposition angewiesen. Auf die Linke wird Kanzler Friedrich Merz hier kaum zählen können. „Wir wollen auf keinen Fall künftig die Bundeswehr mit einer Raketenbatterie an jedem Flughafen stehen haben – weil es gefährlich ist und weil es grundgesetzwidrig ist“, sagte Parteichef Jan van Aken unserer Redaktion und fügte hinzu: „Wer ernsthaft über den Einsatz der Bundeswehr für den Abschuss von Drohnen reden will, muss anerkennen, dass es dafür eine Grundgesetzänderung braucht – alles andere wäre Verfassungsbruch mit Ansage. Söders Scharfmacherei ist einfach nur verantwortungslos.“ Van Aken plädiert dafür, Drohnen zu stören, anstatt sie direkt abzuschießen.

Flughäfen fühlen sich mit dem Drohnen-Problem alleingelassen

Für die Flughäfen entwickeln sich die Zwischenfälle zum echten Problem. „Die Schließung eines internationalen Luftverkehrsdrehkreuzes wegen Drohnensichtungen ist ein sicherheitspolitischer Alarmruf. Der Staat darf die Flughäfen mit dieser Bedrohung nicht länger alleinlassen“, sagte Ralph Beisel, Chef des Flughafenverbandes, unserer Redaktion.

Er fordert Zentren zur Drohnenabwehr im ganzen Land, in denen schnell entschieden wird, ob eine Drohne vom Himmel geholt werden muss. „Das gilt nicht nur für Flughäfen, sondern für die gesamte kritische Infrastruktur, wie Krankenhäuser, Kasernen oder Kraftwerke.“ Es dürfe „kein Pingpong geben um die Zuständigkeiten“, warnte Beisel.