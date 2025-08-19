Sicherheitsgarantien für Kiew wären Herkulesaufgabe

Kaum ist die von den Europäern gewünschte Waffenruhe im Ukraine-Krieg als Bedingung für Friedensverhandlungen außer Reichweite, nimmt eine andere Debatte Fahrt auf: Welche Sicherheitsgarantien können Moskau zuverlässig daran hindern, die Ukraine nach einer Übereinkunft auf ein Schweigen der Waffen erneut anzugreifen? Und vor allem: Wer soll eine solche Garantie ins Werk setzen?

Einig ist sich der Westen, dass Absichtserklärungen des Kremls oder Vereinbarungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht viel wert sind. Im Zweifel könnten wohl nur ausländische Truppen Kiew effektiv schützen. Doch wer soll sie stellen? Eine robuste internationale Truppe, die Russland abschrecken könnte, müsste nach Einschätzung der Expertin für Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Claudia Major, eine „ideale Kontingentstärke von etwa 150.000 Soldaten“ haben.

Was tragen die Amerikaner für die Absicherung der Ukraine bei?

Eine Zahl, die den Staats- und Regierungschefs in Paris, London oder Berlin kalte Schauer über den Rücken jagen dürfte. Zumal es sich keineswegs um ein kurzzeitiges Engagement handeln würde. So geht der Blick nach Washington. Äußerungen von des US-Sonderbeauftragten Steve Witkoff ließen zuletzt die Hoffnung der Europäer wachsen, dass die USA eine militärisch robuste Absicherung der Ukraine militärisch tatkräftig unterstützen würde. Witkoff brachte gegenüber dem Sender CNN Sicherheitsgarantien ins Spiel, die in etwa dem Artikel 5 des Nato-Vertrags zur Beistandspflicht der Mitglieder entsprechen würden. Doch eine direkte Beteiligung mit Bodentruppen würde in den USA auf scharfe Kritik stoßen. Es ist völlig offen, ob Trump diese Linie wirklich verfolgen wird.

Frankreich und Großbritannien haben bereits signalisiert, dass sie grundsätzlich bereit sind, Soldaten in die Ukraine zu schicken. Doch ohne US-Kräfte am Boden scheint das Projekt fast schon illusorisch, selbst wenn man die 150.000 Soldaten, die Claudia Major als nötig erachtet, für zu hoch gegriffen hält. Die Bundeswehr wäre derzeit kaum in der Lage, Kräfte zur Absicherung in die Ukraine zu schicken. Schon die Entsendung von 5000 Soldaten nach Litauen bringt die Truppe an ihre Grenzen. Auch wenn die deutschen Streitkräfte bis zu einer Entscheidung über die Sicherheitsgarantien an Einsatzfähigkeit gewinnen sollten, ist schon jetzt klar, dass die Frage nach deutschen Bodentruppen in der Ukraine politisch brisant ist, wie kaum ein anderes Thema.

Deutschland wird sich kaum wegducken können

Sicher dürfte aber sein, dass Deutschland sich nicht wegducken kann. Sendet Berlin keine Truppen, würden die Forderungen aus der Nato an Berlin nach Geld und Waffenlieferungen für den Einsatz exorbitant sein. Zumal Kiew auch bei einem Einfrieren des Konflikts in die Lage versetzt werden müsste, sein Militär und seine Rüstungsindustrie weiter auszubauen.

Eine weitere große Unbekannte bleibt, wie Moskau die von Kiew und dem Westen diskutierten Sicherheitsgarantien sieht. Klar ist, dass Putin nach wie vor fordert, dass die Ukraine ihre Truppen vollständig aus den ostukrainischen Oblasten Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja zurückziehen soll. Es würde aber auch die Positionen internationaler Truppen stark schwächen, wenn Russland die Kontrolle über die stark befestigten Gebiete im Westteil des Donbass übernehmen würde. Anfang Juni bereits zitierte die gleichgeschaltete russische Presse aus einem Papier, in dem eine Obergrenze für die Schlagkraft der ukrainischen Armee und der Stopp ausländischer Militärhilfe für die ukrainischen Streitkräfte für unerlässlich erklärt wird.

Dass Moskau zuletzt auch Garantien für die eigene Sicherheit als unabdingbar bezeichnete, zeigt, wie weit die Vorstellungen für ein Konzept, das einen nachhaltigen Frieden ermöglicht, auseinanderklaffen.