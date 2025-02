US-Vizepräsident spricht nach Anschlag Anteilnahme aus

Nach dem mutmaßlichen Anschlag eines Afghanen auf eine Gruppe von Demonstranten in München hat US-Vizepräsident J.D. Vance seine Anteilnahme bekundet, auch im Namen seiner Frau. «Wir sind sehr traurig über das, was passiert ist», sagte Vance bei einem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Außenministerin Annalena Baerbock vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz. Er wünsche den Opfern und deren Familien nur das Beste und eine gute Genesung.

Der Mann war am Donnerstag in der Münchner Innenstadt mit seinem Auto in einen Demonstrationszug gefahren und hatte so nach jüngsten Angaben mindestens 36 Menschen verletzt. Darunter sind zwei Schwerstverletzte.