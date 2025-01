Krönung möglich: Duvnjak spielt mit Kroatien um WM-Gold

Im letzten Großturnier seiner Karriere hat der ehemalige Welthandballer Domagoj Duvnjak weiter die Chance auf seine erste Goldmedaille mit der kroatischen Nationalmannschaft. Die Auswahl um den 36 Jahre alten Bundesliga-Profi vom THW Kiel gewann ihr WM-Halbfinale gegen Rekord-Champion Frankreich mit 31:28 (18:11) und spielt am Sonntag um den Titel.

In der aufgeheizten Stimmung der Arena von Zagreb avancierte Kroatien-Keeper Dominik Kuzmanovic mit 15 Paraden zum umjubelten Matchwinner. Im Finale von Oslo trifft die Mannschaft des früheren Bundestrainers Dagur Sigurdsson entweder auf Gold-Favorit Dänemark oder auf Deutschland-Bezwinger Portugal. Kroatien hat die Chance, zum zweiten Mal nach 2003 Weltmeister zu werden. Frankreich muss weiter auf den ersten WM-Titel seit 2017 warten.

Duvnjak setzt Karriere in Bundesliga fort

Duvnjak hatte angekündigt, seine Karriere in der Nationalmannschaft nach diesem Turnier zu beenden. Der Rückraumspieler ist kroatischer Rekordnationalspieler und Rekordtorschütze. Im Nationaltrikot holte er sich WM-Silber, EM-Silber und Olympia-Bronze. Auf eine Goldmedaille wartet er noch. Seine Karriere in der Bundesliga setzt Duvnjak fort.

Dass der Kroate überhaupt noch bei dieser WM mit dabei ist, grenzt an ein kleines Wunder. Beim Kantersieg gegen Argentinien hatte sich der 36-Jährige in der Vorrunde eine Wadenverletzung zugezogen. Es drohte das tragische Ende seiner Nationalmannschafts-Karriere. In der Hauptrunde stand der Routinier dann erstmals wieder im Kader, kam seitdem aber nur zu Kurzeinsätzen.

Marin Jelinic spielt mit Kroatien um die Goldmedaille bei der WM. Foto: Darko Bandic/AP/dpa