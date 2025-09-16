Cyberexperte wird Verfassungsschutz-Chef

Was kann sich Deutschland derzeit weniger leisten als eine Vakanz an der Spitze des Inlandsnachrichtendienstes? Diese Frage dürfte sich auch Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) gestellt haben. Die Demokratie wird von Rechts- und Linksaußen attackiert, muss sich gegen hybride Angriffe aus Russland wehren. Sinan Selen wird als neuer Mann an der Spitze des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) von Anfang an gefordert sein. Der 53-Jährige ist alles andere als unvorbereitet auf den seit Herbst 2024 unbesetzten Posten, dient er dem BfV doch bereits seit 2019 als Vizepräsident.

Seit zehn Monaten leitete Selen das Bundesamt mit seinen knapp 4300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommissarisch mit der Co-Vizepräsidentin Silke Willems. Selen wird am Mittwoch als erster Geheimdienstchef mit Migrationshintergrund auf Vorschlag Dobrindts im Kabinett als Nachfolger von Thomas Haldenwang präsentiert werden – geboren in Istanbul, in einem Land also, in dem der Pluralismus derzeit noch weit stärker unter Druck steht als in Deutschland.

Geboren in Istanbul, kam Selen 1976 nach Deutschland

Selen war erst zarte vier Jahre alt, als er 1976 mit seinen Eltern von der Türkei nach Köln wechselte. So konnte er seine Schullaufbahn von Anfang an in der Domstadt angehen. Was folgte, ist ein Aufstieg wie aus einer Fibel für gelungene Integration. Nach einem Jurastudium startete er eine Karriere bei den Sicherheitsbehörden mit Stationen im Bundeskriminalamt – unter anderem zuständig für die Sicherheit des damaligen Kanzlers Gerhard Schröder –, dem Innenministerium und bei der Bundespolizei. Selen, der als Experte für Cyberabwehr gilt, erarbeitete sich Anerkennung als Fachmann für Terror aus dem Ausland.

So weit, so stringent. Für einen Farbtupfer in Selens Karriere steht ein Ausflug in die Privatwirtschaft. Beim Touristik-Riesen TUI heuerte er als Sicherheitschef an.

Dem designierte BfV-Präsident wird ein ausgleichendes Naturell nachgesagt

Selen, der die türkische Staatsangehörigkeit vor vielen Jahren abgelegt hat, unterstützt die harte Linie Haldenwangs gegen die zumindest in Teilen rechtsextreme AfD. Dobrindt, der dem Verfassungsschutz nicht zuletzt mit Blick auf die Bedrohung aus Moskau deutlich mehr Geld zugesagt hat, dürfte jedoch darauf setzen, dass der für sein ausgleichendes Naturell geschätzte Sinan Selen sein Amt mit weniger öffentlicher Zuspitzung ausfüllt, als es Haldenwang bisweilen tat.