Plötzlich im Scheinwerferlicht: Wer ist Charlotte Merz?

Die Frau des CDU-Chefs macht von sich reden und könnte tatsächlich die notorisch schlechten Sympathiewerte von Friedrich Merz verbessern. Wäre da nicht diese eine Szene.

All die Jahre hielt sie sich im Hintergrund, überließ ihrem Mann die Schlagzeilen, doch in den vergangenen Wochen kam man kaum noch an Charlotte Merz vorbei – nicht einmal, wenn man einen Kopf größer ist und ein Kamerateam dabeihat. Die Szene, über die Deutschland spricht, dauert nur 19 Sekunden und spielt auf dem CDU-Parteitag, einer Art Kanzler-Kandidaten-Krönungsmesse für Friedrich Merz. Charlotte Merz tat dort das, was sie in entscheidenden Momenten immer getan hatte: Sie stand ihrem Mann zur Seite. Und doch hat sich etwas verändert: Nun, da der CDU-Chef seinem Traum vom Kanzleramt so nahe ist wie nie, wagt sich die 63-Jährige in jenes Scheinwerferlicht, das sie bislang stets gemieden hatte.

Charlotte Merz kann es nicht leiden, als Frau ihres Mannes wahrgenommen zu werden. Schließlich hat sie selbst Karriere gemacht, als Richterin und Direktorin des Amtsgerichts Arnsberg im Sauerland. Nach 43 Jahren Ehe kennt sie natürlich auch die Schwachpunkte von Friedrich Merz. Weil er bisweilen herablassend und dünnhäutig wirkt, halten ihn die meisten Deutschen für unsympathisch – vor allem bei jungen Leuten und Frauen schneidet er schlecht ab. Und so zerbricht man sich in der CDU-Zentrale den Kopf darüber, wie sich das Image des 68-Jährigen drehen lässt. Ein Schlüssel dafür könnte Charlotte Merz sein.

Charlotte Merz: „Bei mir war es Liebe auf den ersten Blick“

Kurz vor dem Parteitag gab sie der Bild ein Interview, in dem es auffallend menschelte („Bei mir war es Liebe auf den ersten Blick“), was die Boulevard-Kollegen sogleich zu Überschriften wie „CDU-Chef plötzlich sympathisch: Trägt Merz’ Ehefrau ihn ins Kanzleramt?“ oder „Die 7 Geheimnisse der Merz-Ehe“ inspirierte.

Abends beim Parteitag legte das Paar, das drei Kinder und sechs Enkel hat, unter dem Jubel der Parteifreunde noch eine Tanzeinlage hin, die zwar etwas steif, aber gerade deshalb recht bodenständig wirkte. Dass der Videoschnipsel in die sozialen Netzwerke hineingestreut wurde – kein Zufall.

Friedrich und Charlotte Merz: Doku im Partnerlook

Auch in einer aktuellen Fernseh-Doku spielt Charlotte Merz eine Rolle. Und man lernt dabei nicht nur, dass die Merzens zu jenen Paaren gehören, die sich die gleichen Outdoor-Jacken im Partnerlook kaufen, sondern auch, dass sie recht herzlich und auf Augenhöhe miteinander umgehen. „Mensch, Merz“, heißt der ZDF-Beitrag, in dem der Porträtierte auf die Frage, ob ihm an seiner Frau manchmal auch etwas auf die Nerven gehe, mit einem Augenzwinkern sagt: „Ich merke bei meiner Frau, dass ihr Beruf des Richters eine gewisse Neigung mitbringt, gerne recht haben zu wollen.“

Lesen Sie dazu auch

Lutz van der Horst findet seine Meisterin

Und damit kommen wir – großer Bogen zugegeben – zu jener Szene, über die nun getuschelt wird. Schauplatz ist immer noch der Parteitag. Protagonisten sind Lutz van der Horst von der ZDF-Satiresendung „Heute Show“ – und Charlotte Merz. Der Kabarettist heftet sich an die Fersen von Friedrich Merz, um zu erfahren, was denn nun mit dieser deutschen Leitkultur gemeint ist. Doch der Parteichef lässt ihn stehen. Und nicht genug: In bester Türsteherinnen-Manier drängt dessen Gattin den Reporter ab und drückt das Mikrofon recht humorlos nach unten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Allerdings sind diese Dinger inzwischen technisch so gut, dass man das Urteil, das Frau Richterin über Herrn van der Horst fällt, trotzdem hört. „Leitkultur bedeutet als Allererstes, zu fragen, ob man eine Antwort geben möchte“, sagt Charlotte Merz mit eingefrorenem Lächeln – und wird auf einen Schlag selbst zum Gesprächsthema. Manche feiern sie, andere attestieren ihr dieselbe Dünnhäutigkeit, die ihrem Mann schon so oft zum Verhängnis geworden war. Mensch, Merz!