Wie halten es andere Länder mit der Wehrpflicht?

Auf eine Wiedereinführung der Wehrpflicht konnten Union und SPD sich nicht verständigen - sie setzen vorerst auf eine freiwillige Lösung. Wie aber halten es andere europäische Länder mit dem Dienst am eigenen Land? Ein Überblick:

Österreich hat seit 1975 eine Wehrpflicht, die 2013 in einer Volksabstimmung bestätigt wurde. Junge Männer werden dort für sechs Monate zum Bundesheer oder zum Zivildienst eingezogen. Seit dem vergangenen Jahr gibt es auch einen freiwilligen Wehrdienst für Frauen. In der Schweiz ist die Grundausbildung gestaffelt. Die Basis des Dienstes ist die „Rekrutenschule“, die je nach Ausbildungsziel zwischen drei und zwölf Monaten dauert. Faktisch beträgt die Wehrpflicht aber zehn Jahre, in denen Soldaten immer wieder Trainings und Übungen durchlaufen. Frauen können sich freiwillig melden.

Vorbild für das deutsche Modell sind die skandinavischen Länder. Schweden etwa hat formell 2017 die Wehrpflicht wieder eingeführt. Allerdings wird nur ein Teil der Wehrpflichtigen zum Dienst verpflichtet. Von den 110.000 Schwedinnen und Schweden, die jedes Jahr den Fragebogen der Musterungsbehörde ausfüllen, werden 28.000 zur Musterung eingeladen, von denen dann wiederum 8.000 Männer und Frauen eine militärische Ausbildung erhalten - fast ausnahmslos Rekruten, die vorher bereits ihr Interesse an der Armee signalisiert hatten. Die Dienstzeit beträgt je nach Verwendung zwischen neun und 15 Monaten. Auch in Dänemark wird von den tauglich gemusterten Männern und Frauen nur ein kleiner Teil für derzeit noch vier, demnächst aber elf Monate eingezogen, nämlich zwischen sieben und zwölf Prozent eines Jahrgangs. Norwegen hat ebenfalls eine Wehrpflicht, die für Männer wie für Frauen gilt, allerdings wird nur etwa die Hälfte der Gemusterten auch eingezogen.

In der Türkei können junge Männer sich freikaufen

Die Niederlande haben die Wehrpflicht schon 1996 ausgesetzt und heute eine Armee, die ausschließlich aus Berufssoldaten besteht. Dazu kommt eine Reserve aus Freiwilligen. Auch Frankreich und Luxemburg kennen keine Wehrpflicht im klassischen Sinn mehr. In Griechenland gilt für Männer im Alter von 18 bis 45 Jahren eine allgemeine Wehrpflicht von zwölf Monaten in allen Waffengattungen. Der zivile Ersatzdienst ist fast doppelt so lang. Polen hat seit 2008 keine Wehrpflichtigen mehr einberufen, nach dem russischen Überfall auf die Ukraine aber einen freiwilligen Grundwehrdienst von einem Jahr eingeführt.

Die Türkei stellt in der Nato mit 481.000 Soldaten die zweitgrößte Armee nach den USA. Die Wehrpflicht gilt dort für alle Männer zwischen 20 und 41 Jahren. Allerdings kann man sich von ihr auch weitgehend freikaufen. Wer umgerechnet knapp 6000 Euro zahlt, muss nur einen Monat zur Armee und keine sechs.