So hart wird die Reform des Bürgergeldes

Sehe gerade Dokufiktion im ZDF zum CumEx-Skandal. Da dreht es einem dann den Magen um, wenn die Politiker nichts anderes zu tun haben als sich an den kleinen Sündern abzuarbeiten - so man mal davon ausgeht, dass es tatsächlich arbeitsunwillige Sozialschmarotzer sind, die man treffen möchte. Was soll das mit dem Umzug in eine günstigere Wohnung? Will man die Leute in die Obdachlosigkeit treiben? Wo soll man die denn hernehmen? Und ganz toll ist auch, wenn jemand, der sich ein bisschen was erspart hat, für eine Anschaffung, für sein Kind etc. das dann sofort ausgeben muss... und ja klar, es wird auch jeder genommen, der für einen Job überqualifiziert ist. Da reißen sich die AGs geradezu drum. Wobei es da ja auch so ist, dass man dann auch weniger verdient, aber keine Zeit hat, sich zu bewerben auf einen adäquaten Posten. Einfach toll. Daumen hoch.