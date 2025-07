Israel als Schutzmacht der Drusen: Warum es zu heftigen Kämpfen in Syrien kommt

Große Konflikte beginnen häufig im Kleinen. In Suweida, tief im Süden Syriens gelegen, rauben bewaffnete Beduinen nach allem, was man bisher weiß, einen drusischen Gemüsehändler aus und entführen ihn. Daraufhin errichten Drusen Blockaden auf den Schnellstraßen nach Damaskus, es kommt zu ersten Kämpfen mit den Beduinen, in die sich wenig später auch die syrische Armee einschaltet. Die vorläufige Bilanz: Mehr als 360 Tote, israelische Luftangriffe auf Damaskus, anschließend eine fragile Waffenruhe und eine syrische Regierung, die vom Westen nach dem Sturz des Diktators Al Assad mit großen Vorschusslorbeeren bedacht wurde, in deren Truppen aber nach Informationen der israelischen Geheimdienste Tausende von Soldaten kämpfen, die früher im Sold des islamischen Staates standen. Und wie zum Trotz wehen auf einigen Dächern in Suweida jetzt israelische Fahnen.

Die Stadt mit ihren knapp 65.000 Einwohnern ist die Hauptstadt der syrischen Drusen – einer arabischsprachigen Religionsgemeinschaft, die ihre Wurzeln im Islam hat, sich diesem heute aber nicht mehr zurechnet. Etwa 700.000 Drusen leben in Syrien, weitere 150.000 in Israel, unter anderem auf dem Golan, also direkt an der Grenze zu Syrien. Viele dieser Drusen haben in den vergangenen Tagen versucht, nach Syrien einzureisen, um ihren Verwandten dort beizustehen, umgekehrt haben sich auch syrische Drusen auf den Weg gemacht, um in Israel Zuflucht zu finden. Israel versteht sich als Schutzmacht der Drusen in der Region und warnt die Regierung in Damaskus davor, den Konflikt weiter eskalieren zu lassen. „Das syrische Regime muss die Drusen in Suweida in Ruhe lassen“, verlangt Verteidigungsminister Israel Katz. Andernfalls werde die israelische Armee so lange zuschlagen, bis sich die Regierungstruppen zurückziehen. Generalstabschef Eyal Zamir wurde bei einem Besuch auf dem Golan sogar noch deutlicher: „Wir werden nicht zulassen, dass Südsyrien zu einer Hochburg des Terrors wird.“

In Israel sind die Drusen gut integriert

Syriens Machthaber Ahmed al-Scharaa sagt zwar, der Schutz der Drusen sei „unsere Priorität“. Gleichzeitig betonte er in einer Fernsehansprache aber auch: „Wir gehören nicht zu denen, die den Krieg fürchten.“ Israel versuche mit seinen Angriffen, sein Land in einen Krieg hineinzuziehen. Aus Sicht der Drusen stellt sich die Situation allerdings anders dar: Sie werfen der islamistischen Regierung in Damaskus vor, gezielt gegen sie vorzugehen – mit dem Ziel eines sunnitisch dominierten Syriens. Die drusischen Milizen trauen den Versprechen aus Damaskus nicht und weigern sich deshalb auch, ihre Waffen niederzulegen. Ganz anders dagegen die Situation in Israel: Dort gelten die Drusen als gut integriert, viele von ihnen dienen in der israelischen Armee, überdurchschnittlich viele sogar in deren Eliteeinheiten. Während der jüdisch-arabischen Konflikte vor der Staatsgründung Israels blieben die im Heiligen Land lebenden Drusen mehrheitlich neutral. Den arabischen Nationalismus lehnten sie ab. Bereits im Unabhängigkeitskrieg 1948/49 kämpften drusische Freiwillige dann Seite an Seite mit den Juden.

Seit dem Sturz des Diktators Assad im Dezember vergangenen Jahres hat Syrien bereits mehrere Wellen religiös angestachelter Gewalt erlebt. Im Frühjahr töteten islamistische Milizen bei einem Massaker im Nordwesten des Landes Hunderte von Alawiten, im Mai starben mindestens 100 Menschen bei Kämpfen zwischen islamistischen Gruppierungen und Drusen. Vor drei Wochen schließlich riss ein Selbstmordattentäter 25 Christen in einer Kirche in Damaskus mit in den Tod. Obwohl das neue Regime ihnen Schutz versprochen hat, sorgen sich viele religiöse Minderheiten nun mehr um ihre Sicherheit als unter Assad.

Ein Augenzeuge: Es erinnerte mich an den Holocaust

Der israelische Abgeordnete Hamad Amar, selbst drusischer Herkunft und einer der Grenzgänger, berichtete in der Zeitung Yediot Aharonot von furchtbaren Szenen in Suweida: „Milizen, vom Regime gestützt, drangen in Dörfer ein, sie vergewaltigten Mädchen im Alter von fünf, sieben und zehn, töteten Frauen und Männer, verbrannten Wohnhäuser und machen noch weiter.“ Kurz: „Es war wie der 7. Oktober. Alte erniedrigen, ihre Bärte abscheren und sie töten? Es erinnerte mich an den Holocaust.“ Der elegante Anzug, den der syrische Interimspräsident al-Scharaa jetzt trage, fügte Amar dann noch hinzu, könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass er in der Vergangenheit Menschen abgeschlachtet und Frauen vergewaltigt habe. „Wir dürfen nicht zulassen, dass dieses Monster an unserer Nordgrenze wächst.“