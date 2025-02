So wenige Stimmen fehlten Sahra Wagenknecht für den Bundestag

Für Sahra Wagenknecht ist es eine klare Niederlage: Während ihre ehemaligen Parteifreunde von der Linken sich im Vergleich zur vergangenen Wahl fast verdoppelt haben und zu den Siegern des Wahlabends zählen, ist Wagenknechts neu gegründete und mehrheitlich von der Linken abgespaltete Partei am Einzug in den Bundestag gescheitert. Was das nun für die Zukunft des Bündnis‘ Sahra Wagenknecht bedeutet, ist offen. Bitter für das BSW ist indes, wie knapp die Partei den Einzug in den Bundestag verpasste.

0,028 Prozentpunkte fehlten dem BSW, das am Ende 4,972 Prozent holte und damit nur wenig unter der Hürde von fünf Prozent blieb, die man für einen Einzug in den Bundestag erreichen müsste. Wie knapp das ist, zeigt ein Blick auf die genauen Zahlen des vorläufigen Ergebnisses, die die Bundeswahlleiterin Ruth Brand veröffentlicht hat.

Bundestagswahl: So viele Stimmen hat das Bündnis Sahra Wagenknecht genau geholt

Demnach hat das BSW exakt: 2.468.670 Stimmen geholt, bei bundesweit insgesamt 49.642.087 abgegebenen Stimmen wären 2.482.105 Stimmen für die Fünf-Prozent-Hürde nötig gewesen. Dem BSW fehlten damit 13.435 Wählerinnen und Wähler anderer Parteien, die es hätte umstimmen müssen. Aus dem Bereich der Nichtwähler wären 14.142 Menschen nötig gewesen, die das BSW auf über fünf Prozent hätten heben können.

Auch für die künftige Bundesregierung ist das Ergebnis des BSW relevant: Weil das Bündnis den Einzug in den Bundestag verpasst, sind für die meisten Koalitionsoptionen nun weniger Parteien nötig. Rechnerisch können sowohl Union und AfD als auch Union und SPD ein Zweierbündnis bilden. Wäre das BSW Bestandteil des Bundestags, würden proportional so viele Sitze weniger auf Schwarz-Rot entfallen, dass es für eine Mehrheit nicht mehr reichen würde.

Linken-Chef und -Spitzenkandidat Jan van Aken hält das Bündnis indes nur für eine Übergangserscheinung. Van Aken sagte im ARD-Morgenmagazin: „Ich glaube ja, das wird ein Phänomen wie die Piratenpartei. Die werden wir in zwei, drei Jahren gar nicht mehr erinnern, aber das müssen wir mal abwarten.“ Wagenknecht sagte noch am Sonntagabend, das Ergebnis „ist nicht das Ende des BSW“, unterstrich Wagenknecht. „Wir haben gestört und wir stören noch weiter.“