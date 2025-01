Tiktok ist in den USA offline

In den USA ist am Sonntag Tiktok nicht mehr erreichbar. Übereinstimmenden Medienberichten aus den USA zufolge informierte die Plattform für Kurzvideos ihre Nutzer am Sonntagmorgen mit der Nachricht „Tut uns leid, TikTok steht gegenwärtig nicht zur Verfügung“. Der Schritt ist Konsequenz aus einer langwierigen Auseinandersetzung zwischen US-Behörden und dem chinesischen Betreiber Tiktoks.

Offiziell gehört das Unternehmen Bytedance, zu dem neben Tiktok noch weitere populäre Apps wie der Schnittservice Cap Cut zählen, inzwischen zum Großteil westlichen Aktionären. Weitere Anteile halten Mitarbeiter, Gründer und chinesische Investoren. Die USA werfen Bytedance jedoch vor, unter Kontrolle der chinesischen Regierung zu stehen und so für das Regime Datenspionage zu betreiben. Das Unternehmen bestreitet das vehement.

So kam es zum Tiktok-Verbot in den USA

Der Kongress in Washington hatte wegen der Vorwürfe beschlossen, dass das US-Geschäft Tiktoks bis zum 19. Januar an ein Unternehmen außerhalb Chinas verkauft werden muss. Auch der Oberste Gerichtshof hatte dem Gesetz zugestimmt – Bytedance ließ die Frist jedoch verstreichen. Konsequenz daraus ist nun die Abschaltung des Dienstes in den USA.

Der Schritt erfolgt einen Tag vor dem Machtwechsel in Washington: Am Montag wird Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt und könnte dem Verhältnis zwischen Tiktok und den USA eine erneute Wende geben. Galt er lange als entschiedener Gegner Tiktoks und befürchtete chinesische Einflussnahme durch die App, nutzte er sie nun intensiv im Wahlkampf. Im Konflikt zwischen den USA und Tiktok hat er bereits einen von ihm ausgehandelten „Deal“ angekündigt.