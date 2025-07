Sie reden wie Frau Baerbock. Sie vergessen nur, dass Taurus in der Qualität näher an den US FK Tomahawk ist - ein weitreichender Flugkörper. Die USA haben bisher nur Himars mit begrenzter Reichweite geliefert. Die F16 Muster, die geliefert werden, stehen in den in den Geberländern zu Ausmusterung an. Die Urheber der Beschädigungen an Ostseekabeln konnten selbst von der "erbittersten" Gegnern Moskaus den Baltischen Ländern nicht zugeordnet werden.