Söder warnt davor, Selenskyj im Stich zu lassen

CSU-Chef Markus Söder hat vor dem Parteitag in Augsburg eindringlich an die Union appelliert, bei der Unterstützung der Ukraine Kurs zu halten. Zuvor hatten sich zwei ostdeutsche CDU-Landesvorsitzende für Verhandlungen mit dem Kreml über einen Waffenstillstand ausgesprochen. „Glauben wir wirklich, dass eine Kapitulation der Ukraine einen stabilen Frieden bringt? Glauben wir ernsthaft, dass Wladimir Putin damit zufrieden wäre? Die Wahrheit ist doch eine ganz andere: Mit einem solchen Einknicken würden wir neue Bedrohungslagen schaffen. Mit der Folge, dass in fünf, sechs Jahren ein ähnliches Szenario auch für halb Europa droht“, sagte Söder im Interview mit unserer Redaktion.

Wolodymyr Selenskyj kommt am Freitag nach Deutschland

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird an diesem Freitag in Berlin erwartet. Seit Monaten wirbt er zunehmend verzweifelt um mehr Unterstützung bei der Abwehr des russischen Angriffs auf sein Land. Die EU-Staaten haben sich am Donnerstag darauf geeinigt, Kiew weitere Darlehen zur Verfügung zu stellen. Die Rede ist von bis zu 35 Milliarden Euro.

Selenskyj steht unter enormem Druck, auch weil der ursprünglich für diesen Samstag geplante Ukraine-Gipfel auf dem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein verschoben wurde. US-Präsident Joe Biden wäre dort der entscheidende Mann gewesen, doch wegen des verheerenden Hurrikans in Florida sagte er die Gespräche kurzfristig ab.

BSW will Kurswechsel im Umgang mit Putin

Der Rückhalt für die Ukraine im Westen bröckelt schon seit Monaten. Auch in Deutschland werden Rufe nach einer diplomatischen Beendigung des Krieges lauter. Das hat auch innenpolitische Gründe: Die CDU ist in Sachsen und Thüringen, die SPD in Brandenburg auf das Bündnis Sahra Wagenknecht angewiesen, um stabile Mehrheiten zu schmieden. Das BSW wiederum knüpft eine Zusammenarbeit an einen Kurswechsel im Umgang mit Russland und will die Unterstützung für Kiew zurückfahren.

Aus Sicht von CSU-Chef Söder ist das eine gefährliche Entwicklung. „Wenn wir der Ukraine jetzt einfach unsere Hilfe entziehen würden, dann wären wir unzuverlässige Partner“, sagte er und warnte vor den konkreten Folgen – auch für Deutschland. „Vergessen wir nicht: Ein abruptes Ende des Krieges auf Kosten der Ukraine würde dazu führen, dass Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer ihre Heimat verlassen müssten und vor den Toren Europas und vor allem Deutschlands stünden.“

Söder nennt Schmidt, Kohl und Strauß als Vorbilder

Bayerns Ministerpräsident fühlt sich im Umgang mit Putin an den Streit um den Nato-Doppelbeschluss Anfang der 80er Jahre erinnert. Damals spaltete die Frage, ob US-Mittelstreckenraketen in Deutschland zur Abschreckung der Sowjetunion stationiert werden sollen, die Bundesrepublik. „Die historische Erkenntnis aus dieser Zeit ist doch, dass man Wehrhaftigkeit zeigen muss, wenn es darauf ankommt. Das haben damals Schmidt, Kohl und Strauß vorgemacht“, sagte Söder.

Der CSU-Vorsitzende betonte, die Union habe im Umgang mit der neuen Bedrohung aus Russland ein klares Koordinatensystem. „Wir stehen zur Nato und der Bundeswehr. Als CSU wollen wir die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Und wenn die Nato zu unserem Schutz neue Waffen in Deutschland stationieren muss, dann stehen wir auch dazu. Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit“, sagte er.