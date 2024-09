Söder bremst seine Schulministerin aus

An Bayerns Schulen soll es auch in Zukunft unangekündigte Leistungstests geben. „Exen und Abfragen bleiben erhalten,“ betonte Ministerpräsident Markus Söder in einer Grundsatzrede vor den Mitgliedern der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz und erteilte den Plänen von Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) damit eine Absage. Sie hatte zu Beginn des Schuljahrs angekündigt, sie wolle die Praxis der unangekündigten Tests überprüfen. Söder stellte nun klar, dass diese weiter möglich sein sollen, weil sie zur Qualität der schulischen Bildung beitragen würden: „Diktate machen glücklich, wenn man sie mal kann.“

Gegen die Tests läuft in Bayern die Petition einer Münchner Schülerin, für die bislang mehr als 15.000 Menschen unterschrieben haben. Zu den Kritikern der unangekündigten Prüfungen gehören auch Fachleute wie die Präsidentin des Lehrerinnen- und Lehrerverbandes, Simone Fleischmann. Auch der Bayerische Elternverband BEV unterstützt die Petition gegen die Tests und beruft sich auf Studien. Diese belegten, dass Kinder unter Druck schlechter lernen. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Stefan Düll, stellte sich im Gespräch mit unserer Redaktion dagegen auf Söders Seite: „Es geht hier um den Effekt der Selbstdisziplinierung, was zum Beispiel das regelmäßige Vokabellernen angeht“, sagte er. Auf diese Weise Leistung einzufordern, bereite Schüler auch auf ihr späteres Berufsleben vor, in dem sie sich ebenfalls auf nicht absehbare Herausforderungen einstellen müssten. „Wir dürfen es nicht zu leicht machen“, warnte Düll. „Der ein oder andere unangekündigte Leistungsnachweis schadet nicht.“

Markus Söder plant eine „Bewegungszeit“ für Grundschüler

Das Thema „Exen und Abfragen“ ist nicht der einzige Punkt, in dem sich Söder direkt in die Schulpolitik einschaltet. Er will nach der in diesem Jahr eingeführten Verfassungsviertelstunde nun eine „Bewegungszeit“ vorschreiben. An Grundschulen soll für die Kinder ab dem Schuljahr 25/26 eine halbe Stunde Bewegung am Tag zur Pflicht werden. Außerdem brachte Söder um ein, zwei Kinder größere Klassen ins Gespräch, wenn die Schülerinnen und Schüler dort gut Deutsch können. Dass sich Söder von Banz aus in die Bildungspolitik einschaltet, hat Tradition. 2023 versprach er 8000 zusätzliche Stellen an den Schulen bis 2028. Anfang 2024 verkündete er, man wolle die Lehrkräfte dazu bringen, weniger Teilzeit zu arbeiten. Hintergrund war jeweils der Mangel an Lehrkräften. Außerdem kassierte er den Vorschlag von Stolz, für die geplante Stärkung von Deutsch und Mathematik in der Grundschule eine Stunde Religion zu streichen.

Stolz selbst wollte Söders Festlegung gegen eine Abschaffung der unangekündigten Leistungstests nicht direkt kommentieren: „Schule verändert sich ständig und deshalb ist es wichtig, dass wir auch unsere Prüfungskultur kontinuierlich weiterentwickeln“, ließ sie auf Anfrage mitteilen. Ihr wichtigstes Ziel bleibe es, „unsere Kinder stark zu machen für die Arbeits- und Lebenswelt von morgen“. Schule müsse deshalb „auch dazu befähigen, spontan und adäquat auf herausfordernde Situationen reagieren zu können“, findet Stolz: „Deswegen werden wir unangekündigte Prüfungsformate auch nicht generell abschaffen.“ In verschiedenen Schularten müsse es jedoch mit Blick auf die Prüfungen „unterschiedliche Lösungen geben“.

Bereits jetzt können Lehrkräfte in Bayern selbst entscheiden, ob sie Stegreifaufgaben ankündigen wollen oder nicht. Sie haben bei sogenannten „kleinen Leistungsnachweisen“ zudem pädagogische Spielräume und können Noten anstatt in schriftlichen Prüfungen etwa auch für Referate oder mündliche Unterrichtsbeiträge vergeben.