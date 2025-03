Das Soli-Urteil ist Fluch und Segen für Friedrich Merz

Die Verfassungsrichter haben Friedrich Merz ein Problem erspart und eines geschaffen. Mit seinem Urteil zum Solidaritätszuschlag hat das Bundesverfassungsgericht dafür gesorgt, dass dem Bund wie bisher rund 12 Milliarden Euro pro Jahr aus der Sonderabgabe zum Aufbau Ost zufließen. Das Geld steht der nächsten Koalition zur Verfügung, sie kann damit tun und lassen, was sie will. Zwar haben sich CDU/CSU und SPD in der vergangenen Woche mit der Lockerung der Schuldenbremse ein üppiges Finanzpolster geschaffen, aber darunter ist die Kassenlage mager. Die Ausgaben rennen den Einnahmen davon. Die 12 Milliarden kann die Koalition unter dem designierten Kanzler Merz also gut gebrauchen.

Andererseits wäre eine von den obersten deutschen Richtern verfügte Abschaffung des Soli die perfekte Gelegenheit gewesen, um ein Wahlversprechen der Union an die Wirtschaft zu erfüllen. Die Steuern für Unternehmen sollten reduziert werden, was die SPD nur sehr ungern mitgetragen hätte. Gegen ein Urteil aus Karlsruhe hätten sich die Sozialdemokraten nicht stellen können. Gegen die bloße Forderung nach Steuersenkungen können sie das in den laufenden Koalitionsverhandlungen gleichwohl. Setzt sich die SPD damit durch, hätte Merz in Finanzfragen ein zweites Mal Wähler enttäuscht. Seinen überraschenden Schuldenschwenk hat ein Teil seiner Unterstützer verärgert, wie die abbröckelnden Umfragewerte zeigen.

Die AfD könnte sich als Anwalt der Unternehmen inszenieren

Bisheriger Profiteur ist die AfD. Fällt die Entlastung der Wirtschaft auch noch weg, hätten die Konservativen eine weitere Wählergruppe vergrätzt. Weil die FDP nicht mehr im Parlament vertreten ist, fehlte ihr eine Interessenvertretung. Sie könnte sie in der AfD finden, denn deren Wirtschaftsprogramm ist im Kern liberal. Merz muss jetzt also zusehen, etwas für das Unternehmerlager zu erreichen. Der Steuerbonus von zehn Prozent auf Investitionen ist zwar eine Idee der SPD, aber sie ist dennoch gut, um Staat und Wirtschaft gezielt zu modernisieren.

Den größten Gefallen täte eine schwarz-rote Koalition der Wirtschaft, wenn sie die Bürokratie lichtet, wie der Gärtner eine wuchernde Hecke. Daran ist bislang noch jede Regierung gescheitert. In Umfragen unter Unternehmern und Chefs über die Probleme des Standorts Deutschland landen die ausufernden staatlichen Vorgaben seit Jahren auf den ersten Rängen und regelmäßig vor der Höhe der Steuern. Die Bürokratie ist mittlerweile so schlimm, dass sie die Lust auf Unternehmertum und Selbstständigkeit verdirbt. Ihre Abschaffung hat einen weiteren Vorteil: Sie kostet den Staat keinen einzelnen Euro.