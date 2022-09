Sorge um die Queen – Prinz Charles und Prinz William eilen nach Schottland

Die Ärzte von Queen Elizabeth II. sind über ihren Gesundheitszustand "besorgt". Prinz Charles und Prinz William eilen in Sorge zum Schloss Balmoral.

Großbritannien sei "zutiefst besorgt", twitterte die neue britische Premierministerin Liz Truss am Donnerstag. Sorge um die Queen haben auch ihr Sohn Prinz Charles und dessen Sohn Prinz William, weswegen sie sich auf dem Weg nach Schottland befinden. Sie eilen zum Schloss Balmoral, der Sommerresidenz von Queen Elizabeth. Zuvor war bekannt geworden, dass die 96-Jährige unter medizinischer Beobachtung steht. Der Buckingham-Palast hatte erklärt, dass die Ärzte der britischen Königin "besorgt" wegen ihres Gesundheitszustandes seien.

Sorge um Gesundheit der Queen: Truss "zutiefst besorgt"

"Weiterer Entwicklung an diesem Morgen folgend sind die Ärzte der Queen besorgt um Gesundheitszustand Ihrer Majestät und haben empfohlen, dass sie unter medizinischer Aufsicht bleibt. Die Königin befindet sich weiterhin in Balmoral und fühlt sich dort wohl", lautete das offizielle Statement des Palastes. Neben seinem ältesten Sohn begleitet den 73 Jahre alten Thronfolger Prinz Charles auch seine Frau, Herzogin Camilla. Auch das bestätigte der Buckingham-Palast am Donnerstagnachmittag.

Die Anteilnahme auf der Insel ist groß. "Meine Gedanken – und die Gedanken aller Menschen im Vereinigten Königreich – sind jetzt bei Ihrer Majestät der Königin und ihrer Familie", schrieb Truss zum Gesundheitszustand der Queen. Lindsay Hoyle, Sprecherin des britischen Unterhauses, sendete Genesungswünsche: "Wir senden unsere besten Wünsche zu Ihrer Majestät der Königin, sie und die königliche Familie ist in unseren Gedanken und Gebeten in diesem Moment."

Queen Elizabeth ernannte Truss am Dienstag zur Premierministerin

Am Mittwoch hatte die Queen nicht an einer virtuellen Sitzung ihres Geheimrats, dem Privy Council, teilnehmen können. Am Dienstag hatte Elizabeth II. im Schloss Balmoral noch Liz Truss zur neuen Premierministerin ernannt und den Rücktritt von Boris Johnson entgegen genommen. Ein Sprecher des Palastes hatte die Absage der Queen am Mittwoch damit begründet, dass es ein voller Tag gewesen sei.

Im April 2021 hatte die Queen ihren Ehemann Prinz Philip verloren, mit dem sie 73 Jahre lang verheiratet war. Sie erkrankte im April dieses Jahres zudem an Corona. Die Königin hatte nur leichte Symptome, klagte aber, dass sie das Virus "sehr müde und erschöpft" mache. In den letzten Wochen hatte die Queen immer wieder einige Termine abgesagt, war aber auch regelmäßig in der Öffentlichkeit präsent.