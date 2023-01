Kinderlosen droht nach Urteil höherer Pflegebeitrag

Ein Urteil des Verfassungsgerichtes setzt die Ampel unter Zugzwang: Ab August müssen die Beiträge nach der Zahl der Kinder gestaffelt werden.

Die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes ist eindeutig: Eltern mit mehreren Kindern müssen ab Sommer weniger für die gesetzliche Pflegeversicherung bezahlen als Familien mit „nur“ einem Kind. Wie die Ampelparteien dieses Urteil aus dem Mai vergangenen Jahres umsetzen wollen, ist allerdings noch vollkommen offen – sehr zum Ärger der Pflegekassen. „Es drängt die Zeit“, warnte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende ihres Spitzenverbandes, Gernot Kiefer, gegenüber unserer Redaktion. „Sowohl die Pflegekassen als auch die Arbeitgebenden brauchen mindestens sechs Monate, um einen nach der Kinderzahl gestaffelten Beitragssatz auch umzusetzen.“ Auch die Finanzierung der Entlastung ist noch unklar. Kiefer rechnet damit, dass Kinderlose künftig deutlich mehr für die Pflegeversicherung bezahlen müssen.

Kinderlose zahlen jetzt schon mehr

Bisher unterscheidet sie lediglich zwischen Eltern und Kinderlosen. Wer keine Kinder hat, zahlt heute einen Beitrag von 3,4 Prozent auf sein Monatsbrutto, wer mindestens ein Kind hat 3,05 Prozent. Eine Familie mit vier oder fünf Kindern allerdings hat nach Ansicht der Karlsruher Richter einen deutlich höheren Kosten- und Betreuungsaufwand als ein Paar, das lediglich ein Kind großzieht und es sehr viel einfacher organisieren kann, dass beide Eltern berufstätig bleiben. Dies müsse bei der Pflegeversicherung, die anders als die Renten- oder Krankenkassen keine Anerkennung von Kindererziehungszeiten bzw. die beitragsfreie Mitversicherung von Angehörigen kennt, entsprechend berücksichtig werden – und das bis spätestens Anfang August.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Nur wie? Das federführende Gesundheitsministerium von Karl Lauterbach (SPD) will sich zum Stand der Dinge noch nicht äußern. „Alles in Arbeit“, beteuert ein Sprecher lediglich. Maßnahmen für eine Neuregelung würden aktuell innerhalb der Koalition diskutiert, betont die FDP-Expertin Nicole Westig auf Anfrage. „Ich bitte um Verständnis, dass wir derzeit dazu nichts nach außen geben können und wollen.“ Und die grüne Pflege-Fachfrau Maria Klein-Schmeink spricht nur ganz allgemein von „grundlegenden Maßnahmen“ zur Stabilisierung der Pflegefinanzen „als Bestandteil einer umfassenderen Reform“.

Umso deutlicher wird der Kassenfunktionär Kiefer: „Da es sich um eine familienpolitische Leistung handelt, müssten hierfür Steuermittel fließen. Aber dazu hat die Bundesregierung bisher keine Bereitschaft signalisiert.“ Kiefer rechnet mit Beitragsausfällen in Milliardenhöhe. „Das muss ausgeglichen werden, da die Pflegeversicherung jetzt schon finanziell am Limit ist.“ Erste Berechnungen der Kassen gehen von einer durchschnittlichen jährlichen Entlastung von rund 180 Euro pro Familie aus. Für die Pflegeversicherung hieße das: Bis zu drei Milliarden Euro weniger an Beitragseinnahmen pro Jahr. Insgesamt würden nach einem Szenario der Krankenkasse DAK mehr als 16 Millionen Haushalte in Deutschland durch die Staffelung der Beiträge nach Kinderzahl entlastet.

Das Defizit der Pflegekassen ist kräftig gestiegen

Nach Angaben des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherer, unter deren Dach auch die Pflegekassen angesiedelt sind, hat die gesetzliche Pflegeversicherung bereits im vergangenen Jahr ein Defizit von rund 2,2 Milliarden Euro eingefahren – das sind knapp 900 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor und das Ergebnis einer kontinuierlich steigenden Zahl von Pflegebedürftigen, die seit 1999 von damals zwei auf mittlerweile 4,6 Millionen geklettert ist. Die sogenannte Liquiditätsreserve, eine Art Notgroschen der Versicherer, lag danach zum Jahresende nur noch bei 5,7 Milliarden Euro. Das sind 1,2 Milliarden Euro weniger als die gesetzlich vorgeschriebene Mindestreserve.

Lesen Sie dazu auch