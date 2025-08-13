Spaltet der Merz-Sparkurs die Gesellschaft?

Vor dem Hintergrund drohender Einsparungen im Bundeshaushalt warnen Sozial- und Wohlfahrtsverbände vor einer Spaltung der Gesellschaft. Im Fokus stehen dabei die Sparankündigungen von Regierungschef Friedrich Merz (CDU). „Der Kanzler sieht die soziale Arbeit zu sehr als Kostenfaktor“, kritisierte der Präsident der Diakonie Deutschland, Rüdiger Schuch, im Gespräch mit unserer Redaktion und warnte vor einer Gefährdung des sozialen Friedens. Die Chefin des Sozialverbandes Deutschland (SoVD), Michaela Engelmeier, äußerte die Sorge, dass die aktuelle Politik der schwarz-roten Koalition die Gräben weiter aufreißt.

Anlass der Kritik sind Äußerungen von Kanzler Merz, der den Bundeshaushalt entlasten und dafür gegebenenfalls Sozialleistungen streichen will. Auf dem Prüfstand stehen beispielsweise die Eingliederungshilfe und das Bürgergeld. Schwarz-Rot wird den Rotstift besonders beim Etat für 2027 ansetzen müssen. Dann werden gewaltige Zinszahlungen fällig, die bis 2029 auf rund 60 Milliarden Euro jährlich anwachsen.

Sieht die Regierung den Sozialstaat als Problem?

Schuch sagte, er habe immer stärker das Gefühl, dass die Regierung den Sozialstaat nur als Problem wahrnehme. Merz sehe „zu wenig, dass Menschen, die im Bürgergeld gefördert werden und auf den ersten Arbeitsmarkt kommen, ihr Leben wieder eigenständig gestalten können und einen wichtigen Beitrag für diese Gesellschaft leisten“. Ähnliches gelte für die Eingliederungshilfe.

Engelmeier warf der Koalition vor, mit der Stromsteuer nur die Wirtschaft, aber nicht die privaten Haushalte zu entlasten. Gleichzeitig drohe CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann „mit einem heißen Herbst der schmerzhaften Reformen“. Das seien alles Mosaiksteinchen, „die Millionen Menschen eher beunruhigen und zudem die Spaltung der Gesellschaft befeuern, vielleicht sogar die Demokratie gefährden“, sagte sie und ergänzte: „Aus SoVD-Sicht wäre es günstiger, wenn die Koalition mehr Ruhe ausstrahlen würde.“

Kritik am Sparkurs der Regierung: Soziale Infrastruktur ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor

Joß Steinke, Leiter Jugend und Wohlfahrtspflege beim Deutschen Roten Kreuz, lobte die Regierung für „eine gewisse Kontinuität“ im Haushalt für 2026. Er kritisierte gleichzeitig aber auch, dass die Fortschreibung der Haushaltsansätze den gestiegenen Kosten für Personal und anderen Fixkosten nicht gerecht werde und de facto eine Kürzung darstelle. „Wir haben bereits in den letzten Jahren gesehen, dass soziale Einrichtungen und Angebote reduziert oder geschlossen werden mussten, obwohl die Bedarfe da sind“, sagte Steinke unserer Redaktion. Dabei sei die soziale Infrastruktur insgesamt zentral für einen funktionierenden Staat und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. „Man sollte sich, gerade in diesen Zeiten, deshalb zweimal überlegen, bevor man genau an dieser Stelle den Rotstift ansetzt“, sagte Steinke.

Die Sozialwirtschaft in Deutschland, also beispielsweise Werkstätten für Behinderte oder Kinder- und Jugendeinrichtungen, trägt jährlich im Schnitt fünf Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei und ist damit ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Allein in der gemeinnützigen Wohlfahrt arbeiten rund 2,3 Millionen Menschen. Hinzu kommen bis zu dreieinhalb Millionen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren“, sagte Diakonie-Präsident Schuch. Der Sozialstaat sei deshalb kein Problem, sondern „ein Gelingensfaktor“. Er sorge nicht nur für den sozialen Frieden, er setze auch zivilgesellschaftliche Kräfte frei, die für die Bewältigung der enormen Herausforderungen dringend benötigt würden. „Das mag zunächst etwas kosten, bringt aber später einen unglaublichen Mehrgewinn. Und dieser Mehrgewinn muss ins Sichtfeld des Bundeskanzlers kommen.“