„Wieder ins Gespräch mit Russland kommen“: SPD-Manifest löst Streit aus

Der Moment der Wahrheit kommt Ende Juni. Dann reist Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum Nato-Gipfel nach Den Haag. Im Gepäck hat er zwei Versprechen. Erstens: Deutschland investiert künftig mehr in seine Verteidigung. Fünf Prozent verlangen die Amerikaner. Das will Deutschland erfüllen, zumindest über Umwege. Nämlich mit der Formel 3,5 + 1,5 ist fünf. 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sollen in die Verteidigung fließen, 1,5 Prozent in verteidigungsrelevante Infrastruktur.



Das zweite Ziel lautet 60.000. Um so viele Soldatinnen und Soldaten soll die Bundeswehr wachsen. Unklar ist noch, wie das gelingen soll. Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, dass man es zunächst mit Freiwilligkeit versucht. Allerdings wurden zuletzt wieder Forderungen nach einer Wehrpflicht laut. Die kamen zum Beispiel aus der Union oder vom Bundeswehrverband.

Das gefällt nicht allen. Einige Sozialdemokraten sind skeptisch. Und sie werden immer lauter. Fraktionschef Matthias Miersch beispielsweise lehnt eine Wiedereinführung der Wehrpflicht in dieser Legislaturperiode ab.

Stegner, Mützenich und Walter-Borjans unterzeichneten das Manifest

Noch weiter gehen andere Sozialdemokraten, die sich selbst „SPD-Friedenskreise“ nennen. Die haben ein „Manifest“ ausgearbeitet. Unterzeichnet wurde das zwar vor allem von Männern, die ein „Ex“ vor ihrem Titel haben: Ex-Fraktionschef Rolf Mützenich, Ex-Parteichef Norbert Walter-Borjans sowie Ex-Finanzminister Hans Eichel. Trotzdem führt es zu Diskussionen in der Partei.

Die Unterzeichner um den Außenpolitiker Ralf Stegner fordern unter anderem, man müsse Anstrengungen unternehmen, „wieder ins Gespräch mit Russland zu kommen.“ An einer anderen Stelle kritisieren sie, es werde ein „Zwang zu immer mehr Rüstung und zur Vorbereitung auf einen angeblich drohenden Krieg“ beschworen. Die Unterzeichner wollen weg vom „Prinzip der Aufrüstung“ und sprechen sich gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland aus.

SPD streitet auch intern über das Manifest

Das Dokument sorgt für Kritik innerhalb der SPD. „Wenn man sich anschaut, wer dieses Papier geschrieben hat, dann muss man sagen: Vieles davon ist nicht neu", sagt der SPD-Verteidigungsexperte Christoph Schmid unserer Redaktion. "Das ist ein Debattenbeitrag, den haben vor allem viele Ehemalige unterschrieben, das spiegelt sicherlich nicht die Haltung der SPD-Bundestagsfraktion wider."



Über einige Punkte könne man diskutieren, sagt Schmid, auch wenn man anderer Meinung sei. „Was mich aber stört, ist die Haltung der Unterzeichner zur Stationierung von Mittelstreckenraketen“, sagt Schmid. „Das ist einfach fachlich falsch und schlicht eine Notwendigkeit.“ Ähnlich verhalte es sich beim Verteidigungshaushalt. „Wir müssen einfach mehr investieren“, sagt Schmid. „Auch ich bin ja für Diplomatie, aber dazu braucht es auch auf der anderen Seite jemanden, der daran Interesse hat.“



Von Prozentzahldiskussionen hält Schmid wenig. "Klar müssen wir uns näher an die drei Prozent heranbewegen bei den Verteidigungsausgaben", sagt Schmid. "Aber letztlich müssen wir jede Ausgabe daraufhin prüfen, ob sie wirklich verteidigungsrelevant ist und unsere Abschreckung stärkt. Das ist viel wichtiger als die eigentliche Prozentzahl.“ Das Ziel von 60.000 zusätzlichen Soldaten unterstützt er. „Nur glaube ich nicht, dass wir das mit einer Wehrpflicht erreichen." Die Bundeswehr brauche „Profis“ keine Wehrdienstleistenden. Schmid fordert deshalb „etwas flapsig formuliert: Lasst uns die Bundeswehr so geil machen, dass die Leute Lust haben, zum Militär zu gehen."

Auch auf dem anstehenden Parteitag der Sozialdemokraten dürfte die geplante Aufrüstung für weitere Debatten sorgen. Der findet kurz nach dem Nato-Gipfel ab dem 27. Juni statt. Die SPD will dann unter anderem ihre Spitze neu wählen und die Arbeit an einem neuen Parteiprogramm beginnen. Insofern wird die letzte Juniwoche eine doppelte Wegmarke für die Aufrüstungsdebatte in Deutschland.