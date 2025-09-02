„Viele Menschen haben einfach gar nichts“

Eine der Kernaufgaben der Vereinten Nationen ist es, Menschen in Not zu helfen. Dafür hat sich ein komplexes, aber bisher effektives Geflecht von Unterorganisationen etabliert. Das Welternährungsprogramm, das Flüchtlingshilfswerk UNHCR oder das Kinderhilfswerk UNICEF etwa arbeiten nach den humanitären Prinzipien, die auf Grundsätzen der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung beruhen und zu Völkerrecht weiterentwickelt wurden. In jüngster Zeit allerdings „droht sich etwas zu verschieben“, wie Gabriela Heinrich beobachtet hat. Die SPD-Politikerin ist Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion für Menschenrechte und humanitäre Hilfe und kritisiert, dass sich Notleidende immer öfter in Gefahr begeben müssten und lebenswichtige Hilfe nur noch unter bestimmten Bedingungen geleistet werde - oft von privaten Firmen mit undurchsichtiger Finanzierung. Im Interview erklärt die Abgeordnete, was in Katastrophengebieten wie dem Gaza-Streifen schiefläuft.

Frau Heinrich, Sie beklagen eine Abkehr von den humanitären Prinzipien. Was bedeutet das für Menschen in Not?

HEINRICH: Nehmen wir ein düsteres Szenario, das leider oft Realität ist: Eine Familie droht zu verhungern. Um Hilfe zu erhalten, muss sie sich auf den Weg in ein Verteilzentrum machen, das 20 Kilometer entfernt ist. Unterwegs wird die Familie beschossen. Bei den Helfern angekommen, erhält die Familie jedoch nichts, weil sie einer bestimmten Ethnie oder Religion angehört. Bei einem anderen Verteilzentrum weitere 20 Kilometer entfernt schießen Bewaffnete in die Menge, um für Ordnung zu sorgen. Alle müssen biometrische Daten abgeben und sich verpflichten, die Region zu verlassen. Sonst hätten sie gar nichts bekommen. Die Familie erhält Reis, hat aber keine Möglichkeit, den Reis zu kochen.

Eine Dystopie?

HEINRICH: Mitnichten. In Gaza war vor ein paar Monaten erstmals von der US-amerikanischen Agentur „Gaza Humanitarian Foundation“, kurz GHF, zu hören. Die Hilfsgüter verteilten private, profitorientierte Sicherheitsfirmen, die sich zum Beispiel Safe Reach Solutions (SRS) oder UG Solutions nennen und von ehemaligen CIA- und US-Militärangehörigen geleitet werden. Die Folgen waren zum Teil katastrophal. Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen berichteten von Verteilkämpfen und von gezieltem Beschuss von Notleidenden. Es war davon die Rede, dass Menschen wirklich gezwungen wurden, biometrische Daten abzugeben und in einen bestimmten Teil des Gaza-Streifens weiterzuziehen. Völlig ungeeignete Lebensmittel wurden verteilt, wenn überhaupt.

Gaza scheint kein Einzelfall zu sein.

HEINRICH: Auch aus anderen Konfliktregionen wie dem Südsudan wird von gewinnorientierten Privatfirmen berichtet, die humanitäre Hilfe nur zu ihren Konditionen ermöglichen. Medienberichten zufolge verteilt im Südsudan die private US-amerikanische Firma Fogbow seit Mai 2025 Hilfsgüter an Notleidende. Auch Fogbow wurde von US-amerikanischen Militär- und Geheimdienstveteranen gegründet. Auftraggeberin sei die Übergangsregierung des Südsudan. Sie sei es, die auswählt, wer humanitäre Hilfe erhält und wer nicht.

Wie groß ist das Ausmaß insgesamt?

HEINRICH: Gemäß der Vereinten Nationen sind in diesem Jahr mehr als 300 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Davon 85 Millionen im südlichen und östlichen Afrika, 59 Millionen im Nahen und Mittleren Osten sowie in Nordafrika, 57 Millionen Menschen in Westafrika und Zentralafrika. In Gaza, Jemen, Demokratischen Republik Kongo, Sudan, Südsudan und weiteren Ländern und Regionen auf der Welt ist das Ausmaß der Not unerträglich. Viele Menschen haben einfach gar nichts – keine Nahrung, kein Wasser, keine Medikamente. Kleidung, Bildung für die Kinder, diese Perspektiven sind für sie utopischer Luxus, wenn es schon am nötigsten fehlt.

Versagt die Staatengemeinschaft gerade?

HEINRICH: Die Vereinten Nationen helfen, wo sie können. Und sie arbeiten nach strengen Prinzipien: Jeder Mensch in Not muss gleichermaßen humanitäre Hilfe erhalten und die Hilfe darf nicht an Bedingungen geknüpft sein. Die Nothilfe muss unparteiisch, neutral und unabhängig sein. Humanitäre Hilfe im Sinne der VN-Charta heißt: Es geht um die Linderung von Not, nicht um die Interessen von Regierungen, Akteuren, Ethnien oder Religionen. Echte humanitäre Hilfe wird von den VN koordiniert und von Non-Profit-Organisationen wie dem Roten Kreuz oder dem roten Halbmond verteilt. Aber viele Nothelfer warnen bereits massiv vor der wachsenden Privatisierung der humanitären Hilfe und damit auch vor den Versuchen der Delegitimierung der Vereinten Nationen und ihrer Unterorganisationen.

Was sollte Ihrer Meinung nach passieren, um diese Entwicklung zu stoppen?

HEINRICH: Die Bundesregierung muss ihren politischen Einfluss jetzt voll ausschöpfen und sich dieser Entwicklung entgegenstellen: Humanitäre Hilfe darf nicht durch interessengeleitete Politik ersetzt und damit ihres Kernes beraubt werden. Unter keinen Umständen sollten staatliche Ausgaben von den VN hin zu privaten Agenturen und Unternehmen verschoben werden oder Doppelstrukturen zu den bewährten Mechanismen der Vereinten Nationen entstehen. Es braucht eine starke globale Finanzierung der VN und ihrer Unterorganisationen.

Die Bundesregierung will die humanitäre Hilfe allerdings massiv zusammenstreichen. Und zwar für 2025 und 2026 um jeweils mehr als die Hälfte im Vergleich zu 2024. Das dürfte dann kaum in Ihrem Sinne sein?

HEINRICH: Die Vereinten Nationen und ihre Unterorganisationen müssen ihre globale Akzeptanz stärken, indem sie die Effizienz der humanitären Hilfe steigern. Dazu gehört es auch, die lokale Bevölkerung stärker einzubinden, die Transparenz zu erhöhen und die Geber der humanitären Hilfe stärker einzubeziehen. Der Ruf nach mehr Effizienz bei der humanitären Hilfe allein wird jedoch nicht helfen, Menschenleben zu retten. Es braucht schlicht und ergreifend mehr Geld. Alles andere widerspricht der Menschlichkeit und ist darüber hinaus politisch unklug. Denn es verleugnet die Folgen, wenn Menschen merken, dass sie, da wo sie sind, nicht überleben können. Im Koalitionsvertrag heißt es dazu, dass wir „zukünftig eine auskömmliche Finanzierung der humanitären Hilfe und Krisenprävention sicherstellen.“ An dieser Aussage muss sich die Koalition messen lassen.

Zur Person: Gabriela Heinrich, Jahrgang 1963, wurde in Berlin geboren, wuchs dort auf und studierte an der FU und an der TU Berlin unter anderem Slawistik, Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft und Medienberatung. Seit 1990 lebt sie in Nürnberg. Ein Jahr später trat Heinrich in die SPD ein, war unter anderem Stadträtin. 2013 zog sie in den Bundestag ein und war viele Jahre SPD-Fraktionsvize. Heinrich ist verheiratet und hat einen Sohn.