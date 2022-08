SPD-Parteiausschluss von Schröder? Wegweisende Entscheidung gefallen

Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder wird dem Anschein nach in der SPD verbleiben. Dessen Nähe zu Russland und Wladimir Putin widerspreche nicht der Parteiordnung.

Wie weit muss sich ein Altkanzler der Bundesrepublik Deutschland vom Angriffskrieg einer Großmacht distanzieren? Gerhard Schröder macht das nach Ansicht weiter Teile der deutschen Politik-Landschaft nicht ausreichend, wenn es um Russlands Einmarsch in die Ukraine geht. Nichtsdestotrotz habe der frühere Bundeskanzler mit seinem Engagement für russische Staatskonzerne nicht gegen die Parteiordnung der SPD verstoßen. Die Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Region Hannover entschied am Montag: Ein Verstoß könne Schröder nicht nachgewiesen werden.

Inwiefern diese These endgültig ist? Zumindest kann gegen die Entscheidung binnen zwei Wochen Berufung eingelegt werden. "Gerd Schröder hat sich leider bis heute nicht mit der notwendigen Klarheit gegen den brutalen, durch nichts gerechtfertigten Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ausgesprochen. Das bedauere ich persönlich sehr", erklärte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vor einigen Wochen.

17 regionale SPD-Vereine hatten das Parteiordnungsverfahren gegen den 78-Jährigen beantragt, hinzu kamen weitere Anträge, die den formalen Vorgaben nicht entsprachen. Schröder steht seit geraumer Zeit wegen seiner Nähe zu Präsident Wladimir Putin und zur russischen Öl- und Gaswirtschaft in der Kritik.

Gerhard Schröder und die SPD: Debatte um Parteiausschluss

Der SPD-Unterbezirk Region Hannover verhandelte bereits am Donnerstag (14. Juli 2022) über mehrere Anträge zum Parteiausschluss des 78-Jährigen, der enge Verbindungen nach Russland pflegt. Die Verhandlung im Kurt-Schumacher-Haus fand Partei-öffentlich statt. Schröder selbst war Berichten zufolge nicht persönlich erschienen.

Niedersachsens SPD-Landeschef Weil erklärte, es gehöre sich, die Angelegenheit in einem regulären Verfahren zu behandeln: "Dafür gibt es in der SPD eine Schiedskommission, die nach rechtsstaatlichen Grundsätzen handelt." Speziell vor dem Hintergrund der Verflechtungen nach Russland habe es Erwartungen gegeben, dass Gerhard Schröder deutlich gegen den Krieg in der Ukraine Position beziehe. "Das ist leider nicht passiert", erklärt Weil seine Sichtweise. Doch ist ein Parteiausschluss von Gerhard Schröder am Donnerstag von den Sozialdemokraten wahrscheinlich? Eher nicht, dem Vernehmen nach ist diesbezüglich auch noch keine endgültige Entscheidung gefällt.

Geht es nach Schröders Anwalt, sei ein Rauswurf aus der Partei ausgeschlossen:

Weil erinnert zudem an ein ähnliches Szenario in der Vergangenheit, den Irak-Krieg: Viele Menschen hätten den früheren Bundeskanzler (1998 bis 2005) in guter Erinnerung gehabt, "weil er mutig und gegen enormen internationalen Druck dafür gesorgt hat, dass Deutschland sich nicht an dem ebenfalls ungerechtfertigten Krieg im Irak beteiligt hat", in Bezug auf die von den USA geführte Militäroperation in Vorderasien.

Unmut hat sich der Niedersachse erst vor wenigen Tagen zugezogen, weil er für die Eröffnung der neu gebauten Pipeline Nord Stream 2 plädierte, was die Energiekrise in Deutschland mutmaßlich entschärfen würde.

Ukraine: Schröder (SPD) wegen Verbindungen zu Russland in der Kritik

Der Ukraine-Konflikt hatte den öffentlichen Druck auf den früheren Bundeskanzler merklich erhöht. Schröder steht wegen seines Engagements für russische Staatskonzerne wie Gazprom in der Kritik und gilt als enger Freund von Russlands Präsident Wladimir Putin.

Im Mai hatte der 78-Jährige angekündigt, den Aufsichtsrat des russischen Energieriesen Rosneft zu verlassen und eine Nominierung als Aufsichtsrat bei Gazprom ausgeschlagen. Einige seiner Sonderrechte als ehemaliger Bundeskanzler musste der frühere Landeschef von Niedersachsen (1990 bis 1998) bereits abtreten.

Seinen Draht zu Putin wolle Schröder weiter aufrechterhalten, erklärte er der Frankfurter Allgemeine Zeitung vor wenigen Tagen. (wah/dpa)