SPD will AfD-Verbot einleiten – doch schwieriger wird, die Menschen zurückzugewinnen

Als die Parteitagsleitung die Abstimmung über den „Initiativantrag 01“ einleitete, konnte es den 600 SPD-Delegierten in der Berliner Messe gar nicht schnell genug gehen. Kaum war um das Kartenzeichen gebeten worden, flogen die Arme in die Höhe. Ein kurzer Blick reichte: Der Antrag zur Einleitung eines AfD-Verbotsverfahrens hatte eine deutliche Mehrheit. Womöglich erlebten die Delegierten damit gerade einen historischen Moment. Debatten und Anläufe für ein Verbot der Rechtspartei hat es schon viele gegeben. Doch nun entschließt sich die Sozialdemokratische Partei Deutschlands 162 Jahre nach ihrer Gründung zu einem solchen Schritt. Es könnte der Anfang vom Ende der AfD sein.

Ob es dazu kommt, wird das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Eine Partei kann nicht nur deshalb verboten werden, weil sie eine verfassungsfeindliche Haltung vertritt. Sie muss diese Haltung auch in aktiv-kämpferischer, aggressiver Weise umsetzen wollen. Im Fall der AfD sollten sich die Karlsruher Richterinnen und Richter für ihre Urteilsbegründung eine Aufzeichnung der SPD-Parteitagsdebatte anschauen.

AfD blockiert Richterwahl

Der thüringische Innenminister Georg Maier etwa berichtete darüber, dass die AfD in seinem Bundesland über eine Sperrminorität verfügt und den Richterwahlausschuss blockiert. In der Folge sind rund 30 Stellen für Richterinnen und Staatsanwälte unbesetzt. Das sei nur der Anfang, machte der SPD-Politiker deutlich. Die Partei habe erst damit begonnen, die Demokratie zu beseitigen.

War ein NPD-Verbotsverfahren zuletzt daran gescheitert, dass Karlsruhe der Partei nicht die nötige „Potentialität“ zubilligte, so kann das für die AfD niemand behaupten. Sie ist groß, sie ist wirkmächtig. Ihre Ziele verfolgt sie planvoll und aggressiv, das lässt sich regelmäßig im Bundestag und in den Landesparlamenten beobachten. Diese und andere Argumente will die SPD jetzt in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zusammentragen. Sobald ausreichend Belege zusammen sind, soll ein Verbotsverfahren „unverzüglich“ eingeleitet werden. Allein kann die Partei das nicht. Sie braucht dafür eine Mehrheit in Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung – muss also mindestens die Union überzeugen.

Jetzt gilt es: Die Menschen überzeugen

Neben den Argumenten zeigte die Betroffenheit der Vortragenden, wie dringlich die Einleitung eines erfolgversprechenden AfD-Verbotsverfahrens ist. Eine jüngere Delegierte schlug den Bogen von der Nazi-Diktatur zum Hier und Heute. Ihre Großeltern hätten sich, erklärte sie, nie und nimmer vorstellen können, dass ihre Enkelin auf einem SPD-Parteitag für die Untersagung einer rechtsextremen Partei eintreten müsse.

In der Weimarer Republik galt, dass die Demokratie, wenn sie sich selbst treu bleiben wolle, auch eine Partei dulden müsse, die ihre Vernichtung betreibe – wenn diese denn nur von ausreichend vielen Menschen gewählt wurde. Das Ergebnis ist bekannt. Die Nazis nutzten Lücken in der Verfassung aus und schafften sie am Ende ab. Die Parallelen zum Vorgehen der AfD sind unverkennbar. Demokratie ist nicht selbstverständlich, sie muss immer wieder verteidigt werden.

Die SPD hat dabei den womöglich wichtigsten Aspekt nicht vergessen. Sie will nicht nur verbieten, sie will „die Menschen zurückgewinnen“. So steht es im Titel des Initiativantrags und in seiner Begründung. Gemeint sind die vielen AfD-Wähler, die nicht Neonazis und Rechtsextreme sind. Sie zum Umdenken zu bewegen, dürfte der schwierigste Teil der Unternehmung werden. Erste Pflöcke wurden auf dem Parteitag eingeschlagen, daraus müssen bis zu den nächsten Wahlen massive Leitplanken werden.