Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen drei Deutsche erhoben. Sie sollen Informationen über Militärtechnik beschafft haben, um sie an den chinesischen Geheimdienst MSS weiterzugeben, wie die Behörde in Karlsruhe am Donnerstag mitteilte. Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf muss entscheiden, ob und wann es zu einem Prozess kommt.

Mehr in Kürze.