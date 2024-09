Union bricht Spitzentreffen zu Migration mit Ampel ab

Union und Bundesregierung sind in ihrem Spitzengespräch über eine bessere Steuerung und Kontrolle der Migration nicht vorangekommen. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, kritisierte am Dienstag in Berlin, vorgelegte Vorschläge zielten nicht auf zusätzliche Zurückweisungen, sondern auf beschleunigte Verfahren im Land. Damit würden sie den Herausforderungen nicht gerecht. Vor dem Gespräch hatte die Union zur Bedingung gemacht, dass dabei auch über umfassende Zurückweisungen an den Grenzen gesprochen wird. Die Union werde aber „alles unterstützen, was unserem Land hilft“.

Auch Unionsfraktionschef Friedrich Merz kritisierte die Bundesregierung nach dem Spitzentreffen. „Die Bundesregierung ist intern offensichtlich heillos zerstritten und kann sich nicht auf wirksame Maßnahmen einigen“, schrieb er nach dem Ende der Beratungen auf der Plattform X. Die Ampel kapituliere vor der Herausforderung der irregulären Migration. Die Bundesregierung sei „handlungsunfähig und führungslos“.

Spitzentreffen zu Migration ohne Einigung – Faeser unterbreitete Vorschlag

Nach Angaben aus Regierungskreisen hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vorgeschlagen, die Bundespolizei solle künftig bei unerlaubten Einreisen prüfen, ob womöglich ein anderer Mitgliedstaat für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. Zudem soll der Ausländer befragt werden. Ein Rückgriff auf die Identifizierungs-Datenbank Eurodac könne dabei helfen. Die Bundespolizei könne dann anschließend beim zuständigen Gericht Haft wegen Fluchtgefahr beantragen, sofern Haftkapazitäten zur Verfügung stehen.

Im Anschluss könne das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein beschleunigtes Verfahren zur Rückübernahme durch das zuständige Land nach den sogenannten Dublin-Regeln einleiten. Wenn eine Haft nicht in Betracht kommt, solle alternativ eine feste Zuweisung und Wohnsitzauflage vorgesehen werden.

Faeser ordnete Kontrollen an allen deutschen Grenzen an

Bereits am Montag hatte Faeser vorübergehende Kontrollen an allen deutschen Landgrenzen angeordnet. Ziel dabei ist es, die Zahl der unerlaubten Einreisen stärker einzudämmen und die innere Sicherheit vor aktuellen Bedrohungen durch den islamistischen Terrorismus und vor grenzüberschreitender Kriminalität zu schützen. Beginnen sollen die zusätzlichen Kontrollen am 16. September. Vorerst sollen sie sechs Monate andauern, wie am Montag aus Regierungskreisen bekannt wurde. (mit dpa)