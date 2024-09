Söder will Bewegungspflicht für Grundschüler

Grundschulkinder in Bayern sollen sich künftig täglich eine halbe Stunde bewegen müssen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will dies für die Schulen in Bayern verpflichtend machen, sagte er in seiner landespolitischen Grundsatzrede bei der CSU-Fraktionsklausur im oberfränkischen Kloster Banz nach Angaben von Teilnehmern. Welche Art der Bewegung dies sei, bleibe den Schulen überlassen. Söder will zudem mit einem eigenen Sportgesetz den Breiten- aber auch den Leistungssport fördern.

Markus Söder Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

CSU Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis