Umstrittener Besuch: Erdogan reist heute nach Berlin

Erstmals nach drei Jahren wird heute der türkische Präsident Erdogan in Berlin erwartet. Der Besuch wird kritisch gesehen.

Am Freitagmittag kommt der türksiche Präsident Recep Tayyip Erdogan nach Berlin. Geplant ist ein Abendessen mit Bundeskanzler Olaf Scholz und ein Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am frühen Nachmittag.

Erdogan auf Deutschland-Besuch: Verschiedene Demonstrationen in Berlin

Auf das Treffen wird kritisch geblickt. Thema des Besuchs ist unter anderem der Krieg im Nahen Osten. Erst diese Woche hatte Erdogan Israel als einen "Terrorstaat" bezeichnet und die Hamas in Schutz genommen. Auch um das Migrationsabkommen zwischen der EU und der Türkei soll es in den Gesprächen gehen.

Am Mittag soll Erdogan auf dem Berliner Flughafen landen und gegen Abend wieder abreisen. Über 1500 Polizeikräfte begleiten den Besuch. Es gilt die höchste Sicherheitsstufe in Berlin. Weite Bereiche um das Kanzleramt, das Schloss Bellevue und auch um die türkische Botschaft am Tiergarten sind seit Freitagmorgen abgesperrt. Auch verschiedene Demonstrationen sind geplant, unter anderem am Samstag gegen das Verbot der Arbeiterpartei PKK. (mit dpa)

