Putin trifft Erdogan – dabei geht es auch um eine Kampfdrohne

In Sotschi geht es um die Kriege in der Ukraine und in Syrien. Der Westen schaut mit Argwohn darauf, wie der türkische Präsident auf das Moskauer Interesse an einer speziellen Waffe reagiert.

„Die Welt blick nach Sotschi“, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan und schaute Wladimir Putin an. Der türkische Präsident war am Freitag zu einem Gipfeltreffen mit Putin im russischen Schwarzmeer-Badeort Sotschi – der erste Russland-Besuch eines Staatschefs aus einem Nato-Land seit Ausbruch des Ukraine-Krieges im Februar. Putin nutzte die Begrüßung für eine Anspielung auf die Gaskrise in Europa. Die Europäer sollten der Türkei dankbar sein, dass es keine Probleme beim Pipeline-Transport von russischem Erdgas über die Türkei in die europäischen Länder gebe, sagte der russische Präsident: Anders als Europa beteiligt sich die Türkei nicht an Sanktionen gegen Russland. Ein Überblick über die wichtigsten Themen des Gipfels.

Türkische Waffenlieferungen Kurz vor dem Gipfel von Sotschi hatte Russland sein Interesse an türkischen Waffenlieferungen angemeldet. Erdogans Sprecher Ibrahim Kalin hatte eine Bitte von Putin um die Lieferung von türkischen Drohnen als Scherz abgetan, doch Kremlsprecher Dmitry Peskow sagte, die „militärische und technologische Zusammenarbeit“ sei stets ein Thema zwischen der Türkei und Russland. Bisher liefert Ankara seine erfolgreichen Kampfdrohnen nur an die Ukraine; Putin hatte sich Ende vorigen Jahres bei Erdogan darüber beschwert. Vor dem Treffen in Sotschi schlossen Kalin und der Drohnenhersteller Baykar Exporte an Russland aus. Baykar-Chef Haluk Bayraktar, ein Schwiegersohn Erdogans, sagte dem US-Sender CNN, seine Firma unterstütze die Ukraine. Sicher ist allerdings, dass ein solcher Deal in der Nato ein veritables politisches Erdbeben auslösen würde.

Russland könnte versuchen, Sanktionen mithilfe der Türkei auszuhebeln

Ukraine-Krieg Aufbauend auf dem Erfolg des Istanbuler Getreide-Abkommens will Erdogan den Deal zu einem Waffenstillstand im Ukraine-Krieg ausbauen. Die Außenminister beider Länder, Mevlüt Cavusoglu und Sergej Lawrow, hatten am Mittwoch bereits über das Thema gesprochen. Bisher zeigte Russland kein Interesse an einer Feuerpause, doch Altkanzler Gerhard Schröder will bei einem Gespräch mit Putin die Bereitschaft des Kremlchefs zu einer „Verhandlungslösung“ herausgehört haben. Im Rahmen des Getreide-Abkommens haben nach der reibungslosen Fahrt des ersten Frachters zu Wochenbeginn inzwischen drei weitere Schiffe mit Getreide in ukrainischen Schiffen abgelegt. Außerdem wurde in Istanbul ein Frachter inspiziert, der in Richtung Ukraine unterwegs ist, um Ladung aufzunehmen; Russland besteht auf die Kontrollen, um Waffenlieferungen an die Ukraine per Schiff auszuschließen. Die ukrainische Regierung schlägt vor, die Regelung für die Getreidelieferungen auf andere Güter wie Metallerzeugnisse und Eisenerz auszudehnen. Der Kreml erklärte vor dem Treffen von Erdogan und Putin, eine solche Ausweitung sei nur denkbar, wenn westliche Sanktionen gegen russische Metall-Exporte beendet werden würden.

Russland will die Türkei nach einem Bericht der Washington Post als Strohmann bei der Umgehung der Sanktionen einsetzen. Demnach soll Ankara russischen Investitionen im türkischen Öl- und Bankensektor zustimmen. Die krisengeplagte türkische Wirtschaft kann Investitionen gut gebrauchen, würde sich mit der Einwilligung aber ebenfalls westlichen Sanktionen aussetzen.

Auf Erdogans Agenda für sein Treffen mit Putin dürfte auch Syrien stehen

Syrien-Krieg Ein weiteres Kernthema des Gipfels war der Konflikt in Syrien. Erdogan droht seit Monaten mit einer neuen Militärintervention im Nachbarland, um die kurdische Miliz YPG aus dem Grenzgebiet zu vertreiben. Ankara sieht die YPG, ein Ableger der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), als Terrororganisation und als Bedrohung ihrer nationalen Sicherheit. Mit der Einwilligung Russlands, das als Beschützer von Staatschef Baschar al-Assad die wichtigste Militärmacht in Syrien ist, hatte Erdogan seine Armee in den vergangenen Jahren mehrmals im Norden Syriens einmarschieren lassen. Bei seinem letzten Treffen mit Putin am 19. Juli in Teheran hatte Erdogan kein grünes Licht vom Kremlchef erhalten. Auch der Iran, Assads zweiter internationaler Partner, lehnt eine türkische Intervention ab.

In Sotschi wollte der türkische Präsident einen neuen Versuch starten, um Putin zu überzeugen, doch vor dem Treffen zeigte sich Kremlsprecher Peskow skeptisch. Die Türkei habe zwar legitime Sicherheitsbedenken wegen der Lage im nordsyrischen YPG-Gebiet, sagte er. Aber eine „Destabilisierung der Situation in Syrien“ müsse vermieden werden.

Das Schiff "Navi-Star" mit einer Getreide-Ladung verlässt den Hafen von Odessa. Könnte das Getreide-Abkommen eine Blaupause für Verhandlungen über einen Waffenstillstand sein? Foto: Nina Lyashonok, AP, dpa

Erdogans Regierung betont, sie sei in Syrien nicht auf das Einverständnis anderer Mächte angewiesen. Ohne Erlaubnis oder Duldung durch Moskau wäre ein türkischer Einmarsch aber schwer vorstellbar. Russland kontrolliert den Luftraum über dem Westen Syriens und auch in der Region Manbidsch, die von Erdogan als potenzielles Einsatzgebiet genannt wird. Ohne Unterstützung durch türkische Jets, Hubschrauber oder Drohnen müsste die türkische Armee mit hohen Verlusten rechnen. Zudem hat Assads Armee in Erwartung der türkischen Intervention zusätzliche Truppen bei Manbidsch stationiert. Auch russische Soldaten sind nach Medienberichten dort im Einsatz.