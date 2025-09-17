Trump in London: Mit Prinz, Pomp und Protesten

Ein tiefes Grollen über Windsor kündigte die Ankunft an: Mit leichter Verspätung landete US-Präsident Donald Trump am Mittwochmittag mit Ehefrau Melania auf dem Gelände von Windsor Castle, wo Prinz William und Prinzessin Catherine das Paar in Empfang nahmen. Kurz darauf schüttelte Trump König Charles III. und Königin Camilla die Hände. Während Melania mit Kate ins Gespräch kam, wirkte der US-Präsident sichtlich gut gelaunt, klopfte William freundschaftlich auf die Schulter. Dann stiegen alle in die Scottish State Coach, eine dunkelblaue Kutsche mit goldenen Verzierungen. Begleitet von den Nationalhymnen setzte sich das Gefährt Richtung Windsor Castle in Bewegung.

Windsor Castle – eine Bühne nach Trumps Geschmack

Trump liebt den großen Auftritt und kaum eine Bühne wäre dafür passender als Windsor Castle. Während der Buckingham-Palast renoviert wird, dient das älteste dauerhaft bewohnte Schloss der Welt als Schauplatz für den zweitägigen Staatsbesuch des US-Präsidenten. Mit seinen Türmen und Paradeplätzen bietet das Anwesen noch mehr von dem, was Trump so schätzt: Pomp! Dazu die Geschichte und die Symbolkraft der britischen Monarchie. Vor seiner Ankunft in Großbritannien gab sich der Gast enthusiastisch: Er liebe König Charles, teilte er mit, und nannte Großbritannien „einen ganz besonderen Ort“. Immer wieder verwies er darauf, dass noch kein US-Präsident zuvor zweimal zu einem Staatsbesuch eingeladen worden sei.

Der erste Tag umfasste den feierlichen Empfang in Windsor, sowie ein opulentes Staatsbankett im Festsaal des Schlosses am Abend. An diesem Donnerstag folgen dann politische Gespräche mit dem britischen Premier Keir Starmer in Chequers, dem Landsitz des Regierungschefs.

Empfang opulenter als für den französischen Präsidenten

Tatsächlich war der Empfang für Trump sogar deutlich opulenter als jener für Emmanuel Macron im Sommer. Während der französische Präsident die klassischen Ehren samt Bankett erhielt, wurde Trump ein noch ausgedehnteres Spektakel zuteil, inklusive der größten Ehrenformation seit Jahrzehnten, wie es hieß, und einem Fly-over, also einem Überflug von Kampfjets der Royal Air Force.

„Die Rolle des Monarchen ist wichtig, weil sie dem US-Präsidenten Glaubwürdigkeit und Ansehen verschafft“, sagt Pauline Maclaran, Königshaus-Expertin an der Royal Holloway University, im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das Zeremoniell wird weltweit übertragen und Trump spielt darin die Hauptrolle, was ihm besonders gefällt.” Seit Jahrzehnten gelten Royals für die Briten als diplomatische Wunderwaffe.

Die Labour-Regierung erhofft sich wiederum von dem Besuch eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung eines Handelsabkommens mit den USA. Der Deal hat dem Königreich bereits günstigere Konditionen gesichert als der EU – etwa niedrigere Zölle für Autoexporte bis zu einer festgelegten Obergrenze. Schon im Vorfeld wurde zudem der „Tech Prosperity Deal“ angekündigt – eine neue Partnerschaft mit Investitionen von rund 36 Milliarden Euro, die Künstliche Intelligenz, Quantencomputing und Energieprojekte fördern soll. Überdies hofft Starmer auf zusätzliche Zusicherungen aus Washington für die Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland.

Proteste vor dem Schloss gegen Donald Trump

Um den Gast nicht zu verstimmen, wurde der Staatsbesuch sehr abgeschottet organisiert, das Gelände von Windsor Castle von einem hohen Zaun umschlossen. Schließlich waren schon im Vorfeld Demonstrationen angekündigt worden. Am Mittwoch beschränkte sich die Teilnehmerzahl an den Protesten in London zunächst jedoch auf einige Tausend Personen, wie es hieß. Jake Atkinson, Sprecher der „Stop Trump Coalition”, erklärte, die Politik des US-Präsidenten sei von „Faschismus und Autoritarismus“ geprägt. „Wir machen unsere Ablehnung gegenüber Trump und seiner Politik nicht nur laut und deutlich, sondern wollen auch unserer Regierung ein Signal senden: So denkt die britische Bevölkerung nicht – das ist nicht das, was sie will.“

Schon am Vorabend der Visite setzten Gegner ein unübersehbares Zeichen: Auf die Mauern von Windsor Castle projizierten sie Bilder, die den US-Präsidenten neben dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zeigen. Londons Bürgermeister Sadiq Khan nutzte den Auftakt von Trumps zweitem Staatsbesuch, um diesen scharf zu attackieren. Er warf ihm vor, „die Flammen der extremen Rechten geschürt“ zu haben, wodurch eine „toxische Form von Politik“ nun auch auf den Straßen Großbritanniens sichtbar werde.

Schon Trumps Besuch 2019 kostete allein die Metropolitan Police mehr als drei Millionen Pfund. Auch dieses Mal werden die Sicherheitskosten in die Millionen gehen.