Unbekannte zünden Werbeplakate für CSD-Veranstaltung an

Unbekannte haben in der Stuttgarter Innenstadt zwei Plakate angezündet, auf denen für die Christopher Street Day (CSD)‐Kulturwochen im Juli geworben wird. Wie die Polizei mitteilte, wurde in der Nacht zuerst ein brennendes Plakat entdeckt und dieses von Polizeibeamten gelöscht. Wenig später brannte in der Nähe ein weiteres der Werbeplakate der «Stuttgart Pride». Der Staatsschutz ermittelt.

