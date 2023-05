Weltweit höchste Zahl von Hinrichtungen seit fünf Jahren

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat 2022 mehr als 880 Hinrichtungen registriert. Für den Anstieg trägt nicht zuletzt der Iran Verantwortung.

Eine Hinrichtung ist die härteste mögliche Strafe. Sie ist schließlich nicht korrigierbar. Während die meisten Länder der westlichen Welt die Todesstrafe abgeschafft haben, wurde sie im vergangenen Jahr nach Daten von Amnesty International weltweit so häufig wie seit 2017 nicht mehr verhängt. In ihrem am Dienstag veröffentlichten Bericht geht die Menschenrechtsorganisation für 2022 von mindestens 883 Hinrichtungen in 20 Ländern aus. Betroffen waren fast nur Männer, unter den Exekutierten waren 13 Frauen.

Statistik und Bilanz zu Hinrichtungen 2022: Iran an der Spitze

Einen guten Teil der Verantwortung für diese hohe Zahl trägt der Iran mit 576 vollstreckten Todesurteilen (im Vorjahr 314). Das sind 65 Prozent der weltweit bekannt gewordenen Hinrichtungen. Seit dem Beginn der Proteste gegen die Machthaber in Teheran werden Todesstrafen auch gezielt gegen Regime-Gegner eingesetzt. Es folgen Saudi-Arabien mit 196 und Ägypten mit 24 Exekutionen. In den USA ist die Todesstrafe seit vielen Jahren heftig umstritten, sie ist längst nicht mehr in allen Bundesstaaten zulässig. 2022 gab es 18 Fälle, 2021 waren es elf.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

In anderen Ländern hat sich die Hoffnung zerschlagen, dass ein Aus für die Verhängung der Todesstrafe nachhaltig sein würde. So wurden in Afghanistan, Kuwait, Myanmar, im Gazastreifen und in Singapur nach Unterbrechungen wieder Todesurteile vollstreckt.

Liste: Länder mit den meisten Hinrichtungen 2021 und 2022

Land 2022 2021 2020 China (zugängliche Zahlen) 883 579 Anzahl unbekannt Iran 576 314 246 Saudi-Arabien 196 65 27 Ägypten 24 83 107 USA 18 11 17 Irak 11 17 45 Bangladesh 4 5 2 Japan 1 3 0 Myanmar 4 86

Singapur 11 0

Belarus 1 1 0 Kuwait 7 0

Yemen 4 14 5 Somalia 6 21 11 Südsudan 5 9 2 Afghanistan Anzahl unbekannt 0

Nordkorea Anzahl unbekannt Anzahl unbekannt Anzahl unbekannt Syrien Anzahl unbekannt 24 Anzahl unbekannt Vietnam Anzahl unbekannt Anzahl unbekannt Anzahl unbekannt

(Quelle: Amnesty International Report 2022, 2021, 2022)

Das sind die Zahlen, die zugänglich sind – ganz anders stellt sich die Lage bei Hinrichtungen dar, die vor der Öffentlichkeit geheim gehalten oder zumindest nicht gemeldet werden. Amnesty geht davon aus, dass auf diese Weise Tausende Männer und Frauen allein in China den Tod fanden. Auch für Nordkorea oder Vietnam liegen keine offiziellen Zahlen vor – in diesen Ländern gibt es ebenfalls klare Hinweise darauf, dass die Todesstrafe regelmäßig vollstreckt wird.

Lesen Sie dazu auch

Trotz Höchststand an Hinrichtungen 2022: Viele Länder schaffen Todesstrafe ab

Steht die Welt also vor einem unaufhaltsamen Anstieg der Zahlen? Greifen tatsächlich immer mehr Staaten zu dieser drakonischen Bestrafung? So ist es nicht. Immerhin haben Kasachstan, Papua-Neuguinea, Sierra Leone sowie die Zentralafrikanische Republik die Todesstrafe vollständig abgeschafft. Weitere Staaten haben sie eingeschränkt oder eine Abschaffung auf den Weg gebracht.

„Die Welt hat sich zweifellos auch 2022 weiter von der Todesstrafe als Strafmittel entfernt“, so die erstaunlich positive Einschätzung die stellvertretende Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland, Julia Duchrow.

Zum Stichtag Jahreswechsel 2022/23 verzichten nach Angaben von Amnesty International insgesamt 112 von derzeit 193 Staaten vollständig auf die Todesstrafe in ihrem Rechtssystem. (mit dpa)