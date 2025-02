Deutschland hofiert die neuen Machtzentren in Nahost

Saudi-Arabien ist plötzlich ein beliebtes Ziel für deutsche Spitzenpolitiker. „Aufregende Entwicklungen zeichnen sich am Horizont ab“, schrieb Bundesfinanzminister Jörg Kukies nach einem Treffen mit dem saudischen Handelsminister Madschid bin Abdullah al-Kasabi am Wochenende in Riad auf der Plattform X. Auf Kukies folgte nun Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der Saudi-Arabien als erstes deutsches Staatsoberhaupt einen offiziellen Besuch abstattete. Er traf unter anderem den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman.

Länder wie Saudi-Arabien bestimmen maßgeblich, was im Nahen Osten und im neuen Syrien geschieht. Der Besuch des Bundespräsidenten „symbolisiert die aufgewertete Rolle Saudi-Arabiens in der internationalen Politik“, sagt Sebastian Sons, Experte für die Golf-Region bei der Bonner Denkfabrik Carpo. Die Regierung in Riad wolle eine Führungsrolle übernehmen. „Das wird in der deutschen Politik stärker anerkannt als früher“, sagte Sons unserer Redaktion.

Auch Annalena Baerbock war zu Gast in Saudi-Arabien

Seit einiger Zeit besuchen deutsche Politiker häufiger das saudische Königreich. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nahm vor drei Wochen an einer Syrien-Konferenz in der saudischen Hauptstadt teil. Im vergangenen Jahr hatte Berlin erstmals seit sechs Jahren wieder die Lieferung deutscher Waffen an Saudi-Arabien genehmigt; der Export war 2018 wegen der Ermordung des saudischen Dissidenten Jamal Khashoggi gestoppt worden. Die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel vor dem Hamas-Angriff von 2023 bewegte die Bundesregierung zu einem Kurswechsel. Nun geht Deutschland auf die Araber zu.

Nach seinen Gesprächen in Saudi-Arabien will Steinmeier an diesem Dienstag nach Jordanien weiterreisen, wo er mit den dort stationierten deutschen Soldaten sprechen will. Am Mittwochnachmittag trifft Steinmeier in Ankara den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Saudi-Arabien, Jordanien und die Türkei seien „wichtige Akteure im Nahen und Mittleren Osten und für die Stabilität in der Region wichtig“, erklärte das Präsidialamt in Berlin. Im Mittelpunkt von Steinmeiers Gesprächen auf seinen drei Reisestationen stünden „Sicherheit und Stabilität in der Region sowie Zusammenarbeit bei humanitärer Hilfe, insbesondere in Gaza und Syrien“.

Einfluss der Saudis in der Region wächs

Saudi-Arabien und andere reiche Golf-Staaten wie Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gewinnen nach den Umbrüchen des vergangenen Jahres an Einfluss in der Region, vor allem wegen der Schwächung des Iran. Teheran kann nach der militärischen Schlappe der Hisbollah gegen Israel und dem Sturz des syrischen Diktators Baschar al-Assad seine aggressive Außenpolitik der vergangenen Jahre nicht fortsetzen. Das schafft eine Lücke für die Golf-Araber. Sie dürften beim Wiederaufbau und der künftigen politischen Ausrichtung des Libanon und Syriens ein wichtiges Wort mitreden. Syriens Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa besuchte zeitgleich mit Steinmeier die saudische Hauptstadt und wird an diesem Dienstag – einen Tag vor Steinmeier – bei Erdogan erwartet.

Wichtigster westlicher Partner der Golf-Staaten sind die USA, die zehntausende Soldaten in der Region stationiert haben, um mögliche Angriffe des Iran abzuwehren und internationale Schifffahrtsrouten zu sichern. Saudi-Arabien will nach Angaben von Kronprinz Mohammed bin Salman in den kommenden vier Jahren 600 Milliarden Dollar in den USA investieren; das Versprechen soll Donald Trump bewegen, Saudi-Arabien als erstes Land seiner zweiten Amtszeit zu besuchen. Gleichzeitig bemühen sich die Golf-Staaten um gute Beziehungen zu Russland, mit dem sie in der Gruppe Opec-Plus der wichtigsten Ölproduzenten zusammenarbeiten, und zu China, dem größten Abnehmer von saudischem Öl und katarischen Erdgas.

Krieg in Gaza kostete Deutschland Glaubwürdigkeit

Europa wird am Golf als wichtiger Handelspartner und potenziell bedeutender politischer Akteur gesehen, steht sich aber mit der notorischen Vielstimmigkeit der EU selbst im Weg. Hinzu kommt ein Image-Schaden wegen des Gaza-Krieges. Seit dem Hamas-Angriff auf Israel im Oktober 2023 sei das Ansehen Deutschlands in der Region „deutlich gesunken“, sagte Sons. Die deutsche Parteinahme für Israel werde als sehr einseitig und als Ausdruck von Doppelmoral wahrgenommen. Trotzdem wisse Saudi-Arabien, dass Deutschland wegen seiner besonderen Beziehungen zu Israel ein wichtiger Akteur sei. Obwohl das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit Deutschland gelitten habe, wolle Riad pragmatische Beziehungen.