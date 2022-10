Rede

vor 17 Min.

Steinmeier will zu Zusammenhalt in Deutschland aufrufen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wendet sich am Freitag in einer Rede an die Deutschen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will heute in einer Rede zum Zusammenhalt in Deutschland aufrufen. Wie Sie die Rede im TV und Livestream sehen, lesen Sie hier.

Von Svenja Moller Artikel anhören Shape