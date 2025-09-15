Bayern will die Steuererklärung viel einfacher machen

Bayern will die Steuererklärung für Millionen Menschen vereinfachen. Nach den Plänen von Finanzminister Albert Füracker soll im kommenden Jahr ein digitales Verfahren bundesweit ausgerollt werden, das nicht nur die Bürgerinnen und Bürger entlastet, die oft mit dem Papierkrieg überfordert sind, sondern auch die Behörden.

Die Idee: Das zuständige Finanzamt liefert auf Basis der zur Verfügung stehenden Daten eine fertige Steuererklärung per App auf das Smartphone, die dann vom Steuerzahler nur noch geprüft, gegebenenfalls angepasst und freigegeben werden muss. Im besten Fall geht das mit ein paar Klicks. Aus Sicht der Deutschen Steuer-Gewerkschaft ist dieser Schritt längst überfällig. Zumal sich die personell überlasteten Finanzbehörden dann um Fälle kümmern könnten, bei denen dem Staat bislang viel Geld entgehe.

„Die Zeit der Zettelwirtschaft muss endlich vorbei sein. Arbeitnehmer und Rentner verdienen eine vollautomatisierte Steuerbearbeitung“, sagt Gewerkschaftschef Florian Köbler unserer Redaktion und fügt hinzu: „Wenn wir die einfachen Arbeitnehmer- und Rentnerfälle automatisieren, werden massive Personalkapazitäten frei.“

„Kriminelle verfolgen, anstatt harmlose Steuererklärung von Rentnern prüfen“

Seine Rechnung geht so: „Dem Staat entgehen jährlich mindestens 100 Milliarden Euro durch Finanzkriminalität – Betrug in bargeldintensiven Branchen, Umsatzsteuerkarussells oder Cum-Ex-Geschäfte. Hier muss der Fokus unserer Prüfer liegen, nicht bei der harmlosen Rentnerinnensteuererklärung mit 200 Euro Steuern und ein bisschen Nachzahlung.“

Experten fürchten, der Fachkräftemangel könnte dazu führen, dass bis zum Jahr 2030 etwa ein Drittel des Personals in den zuständigen Behörden fehlt. Auch deshalb steht für Bayerns Finanzminister Füracker fest: „Deutschland leidet unter einer enormen Bürokratielast, Entschlackung ist hier über alle Bereiche hinweg dringend notwendig.“ Der CSU-Politiker fordert, sowohl das Steuerrecht als auch den Vollzug für die Bürger zu vereinfachen.

Schon Mitte 2026 könnte aus bayerischer Sicht der Startschuss für die automatisierte Steuererklärung via App fallen. Zunächst wird davon wohl nur ein begrenzer Anwenderkreis profitieren. In Hessen läuft derzeit ein Pilotversuch mit rund 6000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. In Bayern wird laut Füracker die Steuersoftware „Elster“ aber schon jetzt so programmiert, dass sie auch bundesweit flächendeckend eingesetzt werden könnte. Steuergewerkschafter Köbler macht jedenfalls Druck: „Die bayerische App-Lösung zeigt: Die Technik ist da, der politische Wille wächst – jetzt müssen wir es nur noch machen.“

Schon jetzt bekommen Finanzämter viele Daten automatisch

Ein Schlüssel dabei wird es sein, dass alle nötigen Daten auch tatsächlich zur Verfügung stehen. Zwar erhält die Steuerverwaltung schon jetzt automatisch und digital Informationen, wie Lohnsteuer-, Krankenversicherungs- und Rentenversicherungsdaten, doch Rechnungen und Belege werden beispielsweise häufig noch auf Papier eingereicht. Hier sieht Köbler den entscheidenden Hebel: „Die elektronische Rechnung wird zum Gamechanger – wenn sie später auch für steuerlich relevante Daten verpflichtend wird, haben wir endlich die Datenbasis für eine echte Automatisierung.“

Das Bundesfinanzministerium reagiert durchaus aufgeschlossen auf die bayerische Offensive. Man unterstütze „jegliche Überlegungen, die Steuerpflichtige von Erklärungspflichten entlasten und administrative Hürden abbauen können. Die Erledigung steuerlicher Pflichten soll wesentlich einfacher werden“, teilte eine Sprecherin von Minister Lars Klingbeil (SPD) auf Nachfrage unserer Redaktion mit.