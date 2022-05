Steuererleichterungen: Home-Office-Pauschale und Corona-Bonus bleiben

Die wirtschaftlichen Belastungen durch die Corona-Pandemie sind weiterhin spürbar. Der Bundestag hat nun weitere Steuererleichterungen beschlossen und nachgebessert.

Um Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger zu entlasten, hat der Bundestag weitere steuerliche Erleichterungen beschlossen. Für Betriebe soll es unter anderem mehr Investitionsanreize geben, die aufgrund des Ukrainekriegs ausbleiben könnten.

Steuererleichterungen: Freibetrag des Pflegebonus erhöht

Den Entwurf der Bundesregierung besserte die Ampel-Koalition nochmal nach. So werden die Fristen für Steuererklärungen nochmal verlängert und die Summe, bis zu der der Pflegebonus steuerfrei bleibt, wird erhöht. Nicht nur die Koalition, sondern auch die Union stimmte dem Vorschlag zu.

Unionsabgeordneter Fritz Güntzler sagte, dass viele der früheren Regelungen, die von der damals schwarz-roten Regierung eingeführt wurden, verlängert würden. Bei der Verlustverrechnung von Betrieben hätte jedoch noch mehr passieren müssen.

Home-Office-Pauschale wird verlängert

Die Home-Office-Pauschale können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch in diesem Jahr geltend machen. Für jeden Arbeitstag zuhause können fünf Euro angesetzt werden. Maximal jedoch 600 Euro im Jahr, unabhängig davon, ob es ein Arbeitszimmer gibt oder am Küchentisch gearbeitet wurde.

Die Summe zählt allerdings zu den Werbungskosten, die pauschal bei 1000 Euro liegt. Nur diejenigen, die in Summe mehr Ausgaben als 1000 Euro haben, profitieren also von der Regelung. Manche Koalitionsabgeordnete deuteten an, dass die Regelung in einem weiteren Schritt entfristet und dauerhaft angewendet werden könnte.

Verlängerung von degressiven Abschreibungen

Für Unternehmen gibt es weitere Erleichterungen bei Abschreibungen. Bewegliche Wirtschaftsgüter, wie Maschinen oder Fahrzeuge, die degressiv Abgeschrieben werden, wird der Zeitraum um ein Jahr verlängert. Damit sollen die Betriebe in den ersten Jahren nach der Anschaffung größere Summen abschreiben können als bisher. Allerdings sind die Abschreibungsbeträge in den Folgejahren dann geringer.

Ziel ist es, den Unternehmen Anreize zu bieten, um weitere Investitionen zu tätigen. Obwohl die wirtschaftliche Situation gerade sehr unsicher ist.

Steuererklärungsfristen werden verlängert

Verluste können die Betriebe nun in größerem Umfang als bisher mit den Gewinnen aus den beiden Vorjahren verrechnen, um die Steuervorauszahlungen zu senken. Zu viel bezahlte Steuern sollen früher zurückbezahlt werden. Bis Ende 2023 wird die erweiterte Verlustrechnung verlängert. Der Höchstbetrag wird für 2022 und 2023 auf 10 Millionen Euro erhöht.