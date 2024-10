Steuerzahlerbund prangert im Schwarzbuch Verschwendung an

Der Bund der Steuerzahler (BdSt) stellt am Mittwoch sein jüngstes Schwarzbuch vor. Darin prangert der Verein auch hessische Fälle an, bei denen seiner Meinung nach zu sorglos mit öffentlichem Geld umgegangen wurde. Der Vorsitzende des BdSt Hessen, Joachim Papendick, stellt diese Beispiele in Wiesbaden vor (11.00 Uhr). Mit der Veröffentlichung will der Bund nach eigenen Angaben erreichen, dass Land und Kommunen das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler effektiver einsetzen.

In das Schwarzbuch 2023 hatten es unter anderem Fahrradbügel in Kassel geschafft, die es Dieben nach Einschätzung des Steuerzahlerbundes zu einfach machen. Der Verein monierte außerdem das rasche Aus für die Flotte der wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenbusse im ÖPNV in Wiesbaden.