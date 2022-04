Frankreich trifft heute eine Richtungsentscheidung für Europa

Bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich treffen heute Emmanuel Macron und Marine Le Pen aufeinander. Sie stehen für zwei völlig unterschiedliche Visionen vom Platz Frankreichs in der EU und in der Welt.

Zuletzt hatte Emmanuel Macron sogar die Boxhandschuhe angezogen und das Jackett seines Maßanzugs abgelegt – als müsste er seine Kampfbereitschaft auch physisch unter Beweis stellen. Seine Gegnerin war nicht die Rechtspopulistin Marine Le Pen, sondern ein junger Sportler in Saint-Denis im Norden von Paris, der es nicht wagte, dem Präsidenten einen Schlag zu verpassen, sondern diesem nur flink auswich.

61 Prozent der Stimmen gingen in dieser multikulturell geprägten Vorstadt, die als sozialer Brennpunkt gilt, in der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen an den Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon, der nur knapp die Stichwahl verpasst hatte. Seitdem buhlten Macron wie auch Le Pen, jeder auf seine Weise, vor allem um diese Linkswähler.

Für Macron ist es nicht so einfach wie vor fünf Jahren

Noch ist nicht klar, wer die Wahl gewinnen wird. Bis zuletzt war Macron Favorit mit mehreren Prozentpunkten Abstand, dennoch gilt die Wahl als offen. So leicht wie vor fünf Jahren, als er 66 Prozent gegen die Rechtspopulistin erhielt, wird es nicht mehr werden – das steht fest. „Für mich ist nichts entschieden“, sagte Macron drei Tage vor dem entscheidenden Stichtag in Saint-Denis. „Ich bin entschlossen, konzentriert und engagiert.“

„Operation Verführung“ nannten die französischen Medien den Auftritt des boxenden Präsidenten vor den Kameras, mit dem er sich cool und dynamisch präsentieren wollte. Auch verbal gab sich der 44-Jährige angriffslustig. „Frau Le Pen verspricht, zwei Milliarden Euro bei der Polizei zu sparen unter dem Vorwand, dass es, vielleicht dank des Heiligen Geistes, weniger Einwanderung und dadurch weniger Polizisten geben werde“, spottete Macron. „Als ob wir Regenschirme einsparen könnten, weil wir schönes Wetter verordnet haben.“

Den Menschen im Mélenchon zugewandten Département Seine-Saint-Denis, die überwiegend Migrationshintergrund haben, rief er zu, dass sie „eine Chance für die Republik“ seien. Scharf hatte er die Forderung seiner Herausforderin nach einem Kopftuch-Verbot im öffentlichen Raum kritisiert.

Lesen Sie dazu auch

Die Franzosen werfen Macron vor, arrogant zu sein

Indem Le Pen massive Steuersenkungen auf Energie und Produkte des täglichen Bedarfs versprochen habe, mache sie keine sozialen Unterschiede und könne nicht einmal erklären, wie sie das finanzieren wolle, so Macron weiter. Er selbst werde vor allem den Schwächsten mit gezielten Maßnahmen helfen, solange die Energie- und Benzinpreise so hoch seien.

„Und eins – und zwei – und fünf Jahre mehr!“, skandierten seine Anhänger, während zugleich auch wütende Stimmen hörbar wurden. „Macron ins Gefängnis!“, riefen ein paar Bewohner von Saint-Denis. In ihren Augen höhlte er mit seinen Reformen des Arbeitsmarktes oder der Arbeitslosenversicherung das französische Sozialmodell aus.

Rund 100 Kilometer nördlich ist Marine Le Pen in Arras, einer ihrer Hochburgen, unterwegs, um ebenfalls bis zum letzten Moment ihre Anhänger zu mobilisieren – und sie gegen Macron aufzubringen, um sich die Wut vieler Menschen auf ihn zunutze zu machen.

Im TV-Duell am Abend zuvor habe er sich, so die 53-Jährige, „nonchalant, herablassend und von einer grenzenlosen Arroganz“ gezeigt. Das ist genau, was etliche Franzosen dem Absolventen von Elitehochschulen und ehemaligen Privatbanker vorwerfen. Le Pen gab sich in Arras weitaus aggressiver als in der Fernseh-Debatte, wo sie erkennbar bemüht war, seriös und ruhig zu bleiben, um die Zuschauer von ihrer Professionalität zu überzeugen – und vielen daher allzu defensiv erschien.

Macron behaupte, mit einer Volksabstimmung über ihr Gesetz einer „nationalen Priorität“, um Ausländern in Frankreich den Zugang zu Jobs, Sozialwohnungen und -leistungen zu erschweren, wolle sie die Verfassung und das Prinzip der Gleichheit aller umgehen? „Ihr seid es, die er umgehen will!“ Macron wage sogar, sie in die rechte Ecke zu stellen, echauffierte sich die Rechtspopulistin – das sei ja, „als ob ihr, die ihr hier seid, und als ob die Millionen Franzosen, die ich vertrete, irgendetwas mit den Rechtsextremen zu tun hätten“.

Marine Le Pen hat ihrer Partei einen Wandel verordnet

Seit Jahren verwendet sie viel Energie in einen Imagewandel der Partei, den sie 2018 von Front National in Rassemblement National („nationaler Zusammenschluss“) umbenannt hat. Dies war ein weiterer Schritt, um sich von ihrem Vater abzugrenzen, dem Parteigründer Jean-Marie Le Pen, der mehrmals wegen rassistischen oder den Holocaust verharmlosenden Aussagen verurteilt worden ist. Diese bewusste Verharmlosung ist eine der Erklärungen für Le Pens Erfolg.

Im Wahlkampf nutzte ihr auch die Kandidatur des ultrarechten Meinungsjournalisten Éric Zemmour, der zwar erst eine gefährliche Konkurrenz für sie bedeutete, neben dessen extremen Thesen sie aber plötzlich weniger extrem erschien. Unter anderem warnte Zemmour vor einem fortschreitenden „Bevölkerungsaustausch“ der weißen, christlichen „Rasse“ durch Muslime und Afrikaner.

Am Programm änderte Le Pen dabei im Vergleich zu jenem des früheren Front National wenig. Es fußt weiterhin auf dem Ausschluss von Ausländern und dem Stopp der Zuwanderung und vermittelt eine Weltsicht, die dem Politologen Jean Guarrigues zufolge als rechtsextrem definiert werden kann. „Vor allem das Konzept der nationalen Priorität oder Änderungen der Verfassung, um Elemente des Ausschlusses bestimmter Gruppen einzufügen“, seien „Kennzeichen der Rechtsextremen“.

Dazu gehört auch Le Pens Ziel, das seit Jahrhunderten geltende Blutrecht abzuschaffen, das in Frankreich geborenen und lebenden Kindern von Ausländern unter bestimmten Bedingungen ermöglicht, mit 18 Jahren die französische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Sie kündigte an, illegale Zuwanderung hart zu bekämpfen und auch legale Einwanderungswege wie den Familiennachzug weitgehend zu stoppen. Ihre Versprechen „den Franzosen ihr Land zurückzugeben“, kamen vor allem bei Menschen an, die einen niedrigen sozialen Status haben und in benachteiligten, ländlichen Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit leben. Dort inszenierte sich Le Pen als die Einzige, die das „Volk“ verstehe und dem Land seine „Souveränität“ zurückgebe. Und dort glaubten ihr viele.

Le Pen sieht in Putin einen Alliierten in der Zukunft

Einen Austritt aus der Europäischen Union forderte sie anders als früher nicht mehr, wollte diese aber ersetzen mit einer losen „Allianz souveräner Nationen“. Ungarn und Polen, die unter anderem aufgrund des Vorwurfs fehlender Rechtsstaatlichkeit im Konflikt mit der EU-Kommission und den meisten anderen Mitgliedstaaten stehen, dienten ihr als Vorbilder, auch bei der Forderung, nationales Recht habe über europäischem zu stehen.

Vom russischen Präsidenten Wladimir Putin, den sie zuvor öffentlich bewundert hatte, distanzierte sich Le Pen zwar bei Beginn von dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Sie bezeichnete den Kreml-Chef aber weiterhin als möglichen Alliierten in der Zukunft und blieb bei ihrer Forderung, Frankreich solle aus den militärischen Kommandostrukturen der Nato austreten und alle gemeinsamen Verteidigungsprojekte mit Deutschland auf Eis legen.

Allein Le Pens Qualifizierung in die zweite Runde bedeutete zugleich das Scheitern von einem wesentlichen Versprechen Macrons

Aufgrund dieser Positionen hatten nicht nur etliche französische Politiker verschiedener Couleur zur Wahl des überzeugten Pro-Europäers Macron aufgerufen, um Le Pen und damit eine dramatische Kehrtwende zu verhindern, die das Land international und innerhalb Europas isolieren würde. In einem ungewöhnlichen Schritt verliehen auch die Regierungschefs von Deutschland, Spanien und Portugal, Olaf Scholz, Pedro Sánchez und António Costa, in einem Gastbeitrag für die Zeitung „Le Monde“ ihrer Beunruhigung Ausdruck: „Es ist die Wahl zwischen einem demokratischen Kandidaten, der weiß, dass Frankreichs Stärke in einer mächtigen und unabhängigen Europäischen Union zunimmt – und einer Kandidatin der extremen Rechten, die sich offen mit denen solidarisiert, die unsere Freiheit und Demokratie angreifen.“

Allein Le Pens Qualifizierung in die zweite Runde bedeutete zugleich das Scheitern von einem wesentlichen Versprechen Macrons am Abend seiner Wahl im Jahr 2017. „Ich werde alles tun in den kommenden fünf Jahren, damit es keinen einzigen Grund mehr gibt, für die Extremen zu stimmen“, sagte er bei seiner ersten Rede vor dem Louvre.

Schon damals wollte er diese eigentlich auf dem Platz unter dem Eiffelturm in Paris abhalten, doch das Rathaus hatte dies nicht erlaubt. Anders als in diesem Jahr, wo sein Team diesen symbolträchtigen Ort für den Sonntagabend reservierte – in der Hoffnung, er werde dort die Ansprache als Sieger abhalten. Marine Le Pen hingegen wollte einen Korso ihrer 13 Kampagnenbusse durch die französische Hauptstadt fahren lassen.