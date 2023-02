Streit um Stiftungsförderung: AfD erzielt Teilerfolg vor dem Verfassungsgericht

Die AfD feiert in Karlsruhe einen Teilerfolg: Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass Stiftungsförderung ohne Fördergesetz verfassungswidrig ist.

Das Fördersystem muss neu geregelt werden. Dazu wird der Gesetzgeber durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgericht gezwungen, welches einen Teilerfolg für die AfD darstellt. Das BVerfG entschied, dass Stiftungsförderung ohne Fördergesetz verfassungswidrig ist. Das wurde am Mittwoch in Karlsruhe bekanntgegeben.

Derzeit gibt es für die Finanzierung von politischen Stiftungen keine gesetzliche Grundlage. Die Gelder werden bei einer Haushaltsberatung im Bundestag beschlossen. Sie richten sich nach den Stärken der Parteien. Gegen das System hatte die AfD geklagt.

Die AfD war vor den obersten Gerichtshof gezogen, da die Desiderius-Erasmus-Stiftung, die der Partei nahesteht, keine Gelder bekam. Es geht um 600 Millionen Euro, die jährlich an die Stiftung fließen. Die AfD bekam von diesen Geldern nichts. Die Partei klagte vor dem Verfassungsgericht wegen Ungleichbehandlung und Verzerrung des politischen Wettbewerbs. In Karlsruhe bekam sie nun teilweise recht.

Die Richterinnen und Richter entschieden, dass die politische Chancengleichheit bezüglich der AfD für das Haushaltsjahr 2019 verletzt wurden. Sie erklärten, dass sowohl über einen Ausschluss einer politischen Stiftung von der Förderung als auch über die Verteilung von Fördergeldern nicht einfach per Haushaltsbeschluss entschieden werden kann. Es brauche daher ein eigenes Gesetz, welches die Stiftungsförderung regelt.

Das Bundesverfassungsgericht brachte den Ball damit in das Feld des Gesetzgebers. Das erklärte mit Doris König die Vorsitzende des Zweiten Senats. In ihrem Urteil deuteten die Richterinnen und Richter auch an, dass politische Stiftungen zum Schutz der Verfassung von der Förderung ausgeschlossen werden können. Allerdings nur per Gesetz.